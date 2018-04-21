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سيــارات
تحذيرات من شراء سيارات صينية قبل تدشين مراكز خدمتها
السبت 21 أبريل 2018 12:59 ص
سيارات
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سيارات
- حماية المستهلك: لم نتلق شكاوى بشأن تهرب الشركات
أحمد شوقي:
مع انتشار ظاهرة العلامات التجارية والطرازات الصينية الجديدة في السوق حذر عاملون بقطاع السيارات من شراء السيارات قبل التأكد من وجود وكيل رسمي معتمد ودخول شبكة مراكز الخدمة حيز التشغيل وتوفير قطع الغيار؛ حتى لا يتعرض العميل لضياع حقوقه مستقبلًا.
وأوضح محمد عبد الله مدير المبيعات التجارية بشركة الطارق للتجارة موزع العديد من العلامات التجارية أن حقوق العميل تتعرض للتبديد في حالة شراء سيارات صينية من غير الوكلاء ذوي الخبرة في السوق.
وأوضح أن بعض التجار قاموا في وقت سابق باستيراد دفعات من بعض السيارات الصينية غير المشهورة في الأسواق وباعوها ثم توقفوا عن استيرادها بعد تحقيق أرباح كبيرة منها دون أن يولوا اهتمامًا بمراكز الخدمة أو توفير قطع الغيار ومهام الصيانة.
وأشار إلى أن التوقف عن الاستيراد ربما يعود إلى فسخ التعاقد مع الشركات الأم أو توقف التاجر المحلي من تلقاء نفسه عن الاستيراد.
وأشار إلى أن العملاء يضطرون في هذه الحالة لمحاولة تدبير قطع غيار السيارة بمعرفتهم أو من خلال تجار آخرين أو عبر اللجوء إلى استخدام قطع غيار غير أصلية تناسب سياراتهم.
وطالب رمضان ابو حتى مدير قطاع الشركات بشركة أبو حتة للسيارات بضرورة إعطاء أولوية لوجود مراكز الخدمة قبل شراء السيارة خاصة إذا كانت مطروحة بالسوق حديثًا؛ بحيث لا يضطر مستقبلًا للجوء إلى ورش الصيانة غير المعتمدة أو لقطع الغيار المقلدة أو المغشوشة.
وقال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز لم يتلق حتى الآن شكاوى تخص عملاء لم يتمكنوا من الوصول إلى الشركات التي قاموا بشراء سياراتهم منها.
وأوضح أن الشركة بائعة السيارة ملزمة -بشكل عرفي- بتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة طيلة فترة الضمان وفق شروطه، مع توفير الصيانة وقطع الغيار لمدة 10 سنوات من تاريخ شراء العميل للسيارة؛ لافتا إلى أنه سيتم إضفاء صيغة قانونية على هذا الالتزام من خلال اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
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