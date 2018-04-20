المغذية تحذر من تجاهل حالة الصناعة بإستراتيجية السيارات

أحمد شوقي:







طالب علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية بضرورة مراعاة حالة الصناعة المحلية ضمن مقترحات مكتب الاستشارات الأوروبية الذي أسندت إليه الحكومة المصرية مهمة إعادة النظر في استراتيجية النهوض بصناعة السيارات.





وحذر توفيق من احتمالات فشل المقترحات الأوروبية في حالة بعدها عن الواقع باعتبار أن المكتب الأوروبي ربما يكون معنيًا بعلاج التخوفات الأوروبية بشأن استراتيجية السيارات؛ التي كان من ضمن بنودها فرض ضريبة موحدة على السيارات بواقع 30%.





وأشار توفيق إلى أنه لم يطلب من رابطة الصناعات المغذية حتى الآن المشاركة في نقاشات حول الاستراتيجية بعد إسناد مهمة مراجعتها إلى الشركة الأوروبية.





وكانت استراتيجية السيارات قد أثارت جدلًا واسعًا بالسوق نتيجة اتجاهها لتوحيد الجمارك والضرائب على كافة أنواع السيارات وبينها السيارات أوروبية المنشأ التي يفترض أن تتمتع بإعفاء كامل اعتبارًا من بداية 2019؛ لكن هذا الجدل انتهى إلى إسناد مهمة مراجعة الاستراتيجية من قبل مكتب استشارات ألماني؛ ولم يصدر جديد عنها حتى الآن.



