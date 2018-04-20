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بورصة وشركات
البورصة تعيد التجربة على مستوى 17900 نقطة الأسبوع المقبل
الجمعة 20 أبريل 2018 10:51 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية صعودها خلال تعاملات الأسبوع المقبل، على أن تتخللها فترات جني أرباح طفيفة لتكوين مراكز شرائية جديدة وإعادة التجربة على مستوى 17900 كمرحلة أولى ثم 18000 نقطة القمة التاريخية السابقة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بحوالي 1% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 17781 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.06% عند 867 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.5% ليصل إلى 2273 نقطة.
قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي ربح 166 نقطة، الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه يتحرك أعلى مستوى الدعم 17585 نقطة، ونجاحه فى التماسك أعلى هذا المستوى يعنى استمرار النظرة الإيجابية.
وتوقَّع غريب أن تعاود السوق اختبار مستوى 17900 ثم 18082 نقطة، أما اختراق مستوى 17400 نقطة لأسفل فيعنى دخول المؤشر فى حركة هبوطية يجد فيها مستوى الدعم المقبل عند 17100 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني أكد رئيس قسم التحليل الفني بـ"الجذور" أنه ما زال يتحرك بين مستوى الدعم 855 نقطة ومستوى المقاومة 880 نقطة.
من جانبه توقَّع سعيد الفقي، مدير فرع شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسي القمة التاريخية السابقة عند 18082 بعد استقرار الأوضاع السياسية خارجيًّا وتحسن الأوضاع الاقتصادية داخليًّا.
ولفت الفقي إلى أن مؤشرات البورصة تسير في اتجاهها الصاعد على المديين المتوسط وطويل الأجل وتحقق مستويات تاريخية يتخللها فترات جني أرباح طفيفة وتكوين مراكز شرائية جديدة لاستهداف مستويات أكبر، إذ إنه ما زالت أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء.
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