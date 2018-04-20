1700 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء.. الليلة

عمر سالم









كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 8900 ميجاوات، مقارنة بنحو 7120 ميجاوات أمس.





وأكد المصدر، لـ"المال"، أن هناك تراجعًا فى الاستهلاك، الليلة، يصل لنحو 1700 ميجاوات عن ليلة أمس، منوهًا بأن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ 26.5 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.55 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 21200 ألف ميجاوات خلال الساعة 6 صباحًا.





وأرجع ارتفاع الفائض إلى تراجع نسبي فى الاستهلاك، بالإضافة إلى إدخال بعض الداوئر المنفصلة خلال الأيام الماضية.





وأضاف أن أعلى استهلاك، الليلة، وصل لـ24.4 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 33.5 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه الليلة.





ونوه بأن إجمالى الطاقة المنتَجة، أمس، بلغ 646.6 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 73.9%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ17.4%، فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ7.6%، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.49%.







