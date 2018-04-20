تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 660 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، انخفاضًا بنحو 2 جنيه فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميًّا.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 660 جنيهًا، بدلًا من 662 جنيهًا، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.









فيما سجل عيار 18 قيمة 565 جنيهًا، وعيار 24 نحو 755 جنيهًا بدلًا من 758 جنيهًا، أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1338 دولارًا بدلًا من 1347 دولارًا.



