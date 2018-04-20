الأقصر تستعد لاستقبال معرض الوادى للزراعة الحديثة

الراعي العز جروب

الصاوي أحمد



تستعد محافظة الأقصر، لاستقبال معرض ومؤتمر الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة فى دورته التاسعة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو 2018.



ويحظى المعرض باهتمام مزارعى محافظات جنوب الصعيد بداية من محافظة أسيوط وحتى الوادى الجديد مرورًا بسوهاج، وقنا، وأسوان، والأقصر المقام بها المعرض.



ويشارك في فعاليات المعرض 102 شركة زراعية عالمية ومحلية كبرى يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات تسهم فى خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى للمحاصيل الزراعية المختلفة خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرا لأهمية محافظات الصعيد فى تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، والذى يتم تصديره للاتحاد الأوروبى قبل كل الدول المنتجة نظرًا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرًا.



ويعد المعرض أحد أهم المعارض الزراعية المقامة بمصر، ويشهد فعالياته كبار مستوردى وموزعى وتجار الأسمدة والمبيدات والبذور، ويعد فرصة يتمتع بها كل المشاركين لتحقيق أهدافهم فى عقد صفقات تجارية تمتد لعام خلال فترة الفعاليات مما كان له أبلغ الأثر على فنادق الأقصر التى حققت نسبة إشغال وصلت إلى 100% فى بعض الفنادق.



ويقام المعرض لمدة 3 أيام على فترتين صباحية تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى الواحدة ظهرًا، ومسائية تبدأ فى الخامسة، وتنتهى فى التاسعة مساء، ويستقبل المعرض 15 ألف زائر من كبار مزارعى الصعيد والمهتمين خلال مدة الفعاليات إضافة إلى 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر قاموا بحجز فنادق الأقصر خلال مدة إقامة المعرض، وبما يمثل 40% من العاملين بمجال مستلزمات الإنتاج الزراعى من محافظات مصر المختلفة.



ويقام المعرض تحت رعاية وحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وينظم بالتعاون مع مديرية زراعة الأقصر.