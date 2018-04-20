رغم مشتريات العرب والأجانب.. مكاسب محدودة للبورصة الأسبوع المنقضي

- 3 مليارات مكاسب رأس المال السوقي.. والثلاثيني دون الـ 18000 نقطة



منى عبدالباري



رغم اتجاه تعاملات العرب والأجانب للشراء، الأسبوع الماضي، أنهت البورصة تعاملاتها على مكاسب متواضعة على صعيد المؤشر الرئيسي، ورأس المال السوقي، والتداولات.



وربح المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 نحو 1% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 17781 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا 0.5% منهيًا أسبوعه عند مستويات 2273 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة طفيفة بلغت 0.06% عند مستويات 867 نقطة.



وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق أسبوعه عند مستويات 981 مليار جنيه، مقارنة بـ 978 مليار جنيه الأسبوع السابق، وارتفعت التداولات 1.8 مليار جنيه، لتسجل 9.2 مليار، مقارنة بـ 7.4 مليار الأسبوع السابق.



وعلى صعيد المستثمرين مالت تعاملات الأجانب والعرب على صعيد الأسبوع للشراء، بصافي 190.3 مليون جنيه، و 124.17 مليون جنيه على الترتيب.



وفيما كان نصيب الأجانب من تعاملات الأسبوع 23.73%، والعرب 11.41%، استحوذ المصريين على نصيب الأسد بواقع 64.86%، وكان نصيب المؤسسات من التعاملات خلال الأسبوع 47.80% متجهين للبيع بصافي 27.29 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد 52.20%.



وعلى صعيد القطاعات تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك القطاعات من حيث كمية التداول بـ 458.8 مليون ورقة مالية، تلاه قطاع الاتصالات بـ 348.7 مليون ورقة مالية، ثم العقارات بـ 169.7 مليون ورقة مالية.



وجاءت شركة القلعة للاستشارات المالية في صدارة الشركات من حيث كمية التداول كذلك بواقع 251.5 مليون ورقة مالية، تلتها أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بـ 243.4 مليون ورقة مالية، ثم المصرية للمنتجعات السياحية بـ 125.4 مليون ورقة مالية.



وحقق سهم البنك التجاري الدولي – المستحوذ على نحو ثلث الوزن النسبي لـ EGX30- الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 3% مغلقًا عند مستويات 89.36 جنيه، مقارنة بـ 86.88 جنيه الأسبوع السابق.