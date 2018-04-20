النواب يعقد سلسلة لقاءات ببرلين لدعم العلاقات المصرية الألمانية

مجلس النواب

ياسمين فواز



وصل طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، يرافقه بدر عبد العاطي سفير مصر ببرلين إلى العاصمة الألمانية برلين.



وأجرى عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين الألمان بهدف دعم وتوثيق العلاقات المصرية الألمانية.



ونظمت السفارة المصرية عددًا من اللقاءات الهامة للنائب المصرى مع المسؤلين ونواب البرلمان الألمانى بهدف البناء على العلاقات المصرية الألمانية فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتعاون الثنائى.



وقال رضوان إنه جاء إلى برلين بهدف التمهيد والتحضير للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب المصرى.



وأضاف أنه قام بلقاء عدد من نواب البرلمان الألمانى، وكانت مثمرة، شملت لقاءات مع وزير الدولة للشئون الخارجية وعدد من نواب رئيس البوندستاج، ومع رئيس لجنة العلاقات الخارجية، فضلاً عن لقائه برئيس لجنة الدفاع ورئيس لجنة الطاقه ورؤساء الهيئات البرلمانية فى إطار الإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب المصرى، والنائب من أصل مصري ألكسندر رضوان.



وقال: إنه لمس فى لقاءاته تفهم كبير وتعاطى مع الموقف المصرى والسياسه المصرية فى عديد من القضايا منها مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتحول الاقتصادى والسياسه الخارجية المصرية، فضلاً عن ملف الطاقه وكون مصر مركز لتوزيع وتصدير الطاقة، والسياحة، لاسيما وأن السائح الألمانى يتصدر قائمه السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر.



وتابع: "تحدثنا بشأن العديد من القضايا المحورية الهامة، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستضافة اللاجئين على أرض مصر والتعليم الفني.



وأضاف أن اللقاءات قد عكست طبيعة العلاقات المصرية الألمانية التى تتسم بالمودة والثقة والتعاون المشترك بين مصر وألمانيا.