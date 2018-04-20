طرح 43 محلاً تجاريًا و4 صيدليات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

جهاز أكتوبر 556

المال - خاص



صرح المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تمت الموافقة على طرح 43 محلاً تجاريًا، و32 وحدة إدارية ومهنية، و4 صيدليات، بمنطقتي (ابني بيتك 6 - 800 فدان)، بالإسكان الاجتماعى، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، للبيع فى مزاد علنى.



وأكد أن الموافقة على الطرح تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير جميع الخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، بمواقع مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، لخدمة السكان المستفيدين من المشروع.



وأضاف: تتوزع المحال والوحدات المطروحة للبيع بالمدينة، كالتالى: (30 محلاً تجارية، و15 وحدة إدارية ومهنية، و3 صيدليات)، بمنطقة ابني بيتك 6، و(13 محلاً تجارية، و17 وحدة إدارية ومهنية، وصيدلية)، بمنطقة أ، لـ441 عمارة بمنطقة الـ800 فدان.