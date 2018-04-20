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اتصالات وتكنولوجيا
المصري أجمل رجال العرب يثير ضجة على تويتر
الجمعة 20 أبريل 2018 01:14 م
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أحمد صبرى
تصدر هاشتاج المصري_أجمل_رجال_العرب، المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، لليوم الثانى على التوالى بمشاركة العديد من غير المصريين.
وتنوعت التغريدات المشاركة اليوم فى الهاشتاج، والتى تضمنت 9.5 ألف تغريدة بين ساخر، معتبرين أن هناك جنسيات أكثر جمالا مثل السوريين واللبنانين، وآخرون أن رأوا أن جمال المصري فى أخلاقه وتحمله للظروف.
وقال ياغيز محمود، فى تغريدة له: "المقصود بالجمال الجدعنه والشهامة وخفة الدم والشكل والروح المقبولة، ويكون قريب من القلب وحبوب وأظن ده بيتوفر في الرجل المصري".
واتفقت معه أمل، مادحة الرجل المصري: مش المقصود بالجمال جمال الشكل.. أكيد مقصود الرجالة الشهمة الجدعة الطيبة اللي بتقف وتسند وتسد في كل المواقف وتكون واقفة فى ضهر غيرها بعد ربنا سبحانه وتعالي.. الأب والأخ والزوج الصالح والابن البار ..ربنا يحفظ الجميع يارب".
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