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اقتصاد وأسواق
رغم التعويم والتضخم.. استقرار نسبي ببدلات المدرسين خلال 5 سنوات
الجمعة 20 أبريل 2018 10:50 ص
وزارة التربية والتعليم المصرية
أخر الأخبار
وزارة التربية والتعليم المصرية
79 مليون جنيه تراجعًا ببدلات المعلمين خلال العام المالي المقبل
251 مليون جنيه تراجعًا ببدل الجامعة خلال 5 سنوات
أحمد شوقي
تشهد بدلات المعلمين استقرارًا نسبيًا خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى العام المالي المقبل، إذ لم يتجاوز التغير في مخصصات هذا البند بموازنة العام المالي 2018/ 2019 841 مليون جنيه. يأتي ذلك رغم ما مرت بها مصر خلال السنوات الخمس من ارتفاع معدلات التضخم وتعويم العملية المحلية؛ في وقت تؤكد فيه الحكومية نيتها القضاء على الدروس الخصوصية وتطوير المنظومة التعليمية وفق ما ورد بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل.
وكذلك؛ تراجعت مخصصات الموازنة العامة للدولة لبدل المعلمين عن 2018/ 2019 بنحو 79 مليون جنيه؛ حيث قدرت بدلات المعلمين بنحو 15.37 مليار جنيه مقابل 15.29 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري؛ بتراجع يقدر بنحو 0.5%.
وقد اشتملت بدلات المعلمين على بندين أولهما باسم "بدل معلم (تدريس)" بقيمة 4.1 مليار جنيه؛ مقابل 4.2 مليار بموازنة العام المالي الجاري، و4 مليار تم تخصيصها بالعام المالي السابق، فيما خصص نحو 4.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، و3.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
أما البند الثاني لبدل المعلمين فورد بمشروع موازنة العام المالي المقبل تحت اسم "بدل اعتماد (معلمين)" وقد بلغت قيمته المستهدفة 11.2 مليار جنيه مقابل 11.12 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، و11.11 مليار جنيه مخصصات العام المالي السابق؛ و11.2 مليار جنيه في 2015/ 2016، و10.6 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وعلى مستوى التعليم الجامعي؛ بلغت مخصصات بدل العمادة والوكالة ورئاسة القسم مليون جنيه خلال العام المالي المقبل؛ وهي ذات المخصصات لهذا البند منذ 2014/ 2015، وبلغ بدل الجامعة بـ 2.74 مليار جنيه للعام المالي القادم مقابل 2.72 مليارجنيه بوازنة العام الجاري، و2.68 مليار في العام المالي السابق، و2.69 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، و2.99 مليار في العام المالي السابق له.
وبذلك؛ يكون بدل الجامعة قد تراجع بواقع 251 مليون جنيه خلال 5 سنوات. وقد ألغت الحكومة في موازنة العام المالي المقبل مخصصات بدل الماجستير والدكتوراه للعام الثاني على التوالي؛ وقد بلغت مخصصات هذا البند نحو مليوني جنيه ومليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقد بلغت مخصصات بدل العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي 116 مليون جنيه مقابل 91 مليونا في العام المالي الجاري، و192 مليونا في العام المالي الماضي، و99 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2015/ 2016، و105 ملايين جنيه خلال 2014/2015.
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