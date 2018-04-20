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سيــارات
12 مليون جنيه بدلات عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية
الجمعة 20 أبريل 2018 03:39 ص
سيارات حكومية - أرشيفية
أخر الأخبار
سيارات حكومية - أرشيفية
أحمد شوقي
بلغت مخصصات بدل الانتقال النقدي الثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية بالموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 12 مليون جنيه وهي ذات المخصصات المقدرة عن العام المالي الجاري.
ووصلت مخصصات بدل عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية عن العام المالي السابق 2016/ 2017 إلى 11 مليون جنيه مقابل 8 ملايين جنيه خلال العام المالي السابق له، و7 ملايين في العام المالي 2014/ 2015.
وتخصص الجهات الحكومية مختلف مستوياتها لكبار موظفيها سيارات ركوب خاصة لتسهيل تنقلاتهم؛ وفي حالة عدم توفير السيارة فإن المسئول يحصل بدلًا عن ذلك على بدلات نقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن البدلات النوعية بكافة أنواعها تصل إلى 29.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل؛ مقابل 27.5 مليار بموازنة العام المالي الجاري، مقابل 27.2 مليار جنيه تم تحصيلها خلال العام المالي السابق. وقد بلغت مخصصات البدلات النوعية خلال 2015/ 2016 نحو 25.7 مليار جنيه، مقابل 24.1 مليار بموازنة 2014/ 2015.
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