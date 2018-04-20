ثبات قيمة بدلات الصحة عند 350 مليون جنيه العام المالي المقبل

التأمين الصحي وعلاج المرضى

أحمد شوقي



شهدت بدلات القطاع الصحي عن العام المالي المقبل تغييرات طفيفة في هيكل توزيعها بين المجالات المختلفة مقارنة بالعام المالي الجاري؛ عبر اقتطاع مبالغ من بعض البنود وإعادة تخصيصها لصالح مجالات أخرى؛ ومع ذلك استقرت مخصصات بدلات القطاع الصحي وفق ما ورد بمشروع الموازنة العامة المصرية عن 2018/2019.



وبلغ إجمالي مخصصات بدلات الصحة بموازنة العام المالي المقبل 350 مليون جنيه وهي ذاتها المخصصات المقدرة عن 2017/ 2018.



ووفق ما ورد بالموازنة العامة المصرية عن العام المالي المقبل؛ فقد تم اقتطاع مليون جنيه من بدل طبيعة عمل الأطباء ليصل 79 مليون جنيه مقابل 80 مليون، كما تم اقتطاع مليون جنيه من بدل العدوى والوقاية من الأشعة لينخفض إلى 203 ملايين جنيه مقابل 204 ملايين بموازنة العام المالي الجاري.



في المقابل تم تخصيص مليوني جنيه إضافيين لصالح بدل حرمان الصيادلة والحكيمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات، فيما تم تثبيت بدل تفرغ الأطباء البيطريين عند 6 ملايين جنيه وهي ذاتها مخصصات العام المالي الجاري.



والجدير بالذكر أن مخصصات بدلات الصحة للبنود الأربعة قد بلغت 287 مليون جنيه خلال العام المالي السابق؛ موزعة بواقع 65 مليون جنيه كبدل طبيعة عمل للأطباء، و49 مليون جنيه بدل حرمان الصيادلة والحكيمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات، و169 مليون جنيه بدل عدوى ووقاية من الأشعة، و4 ملايين جنيه بدل تفرغ الأطباء البيطريين.



ووفق ميزانية العام المالي 2015/ 2016؛ فإن مخصصات بدلات الصحة قد بلغت 263 مليون جنيه توزعت بواقع 55 مليون جنيه كبدل طبيعة عمل للأطباء، و41 مليون جنيه بدل حرمان الصيادلة والحكيمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات، و163 مليون جنيه بدل عدوى ووقاية من الأشعة، و4 ملايين جنيه بدل تفرغ الأطباء البيطريين.



أما خلال 2014/ 2015؛ فقد بلغت مخصصات بدلات الصحة 276 مليون جنيه؛ منها 51 مليون جنيه لبدل طبيعة عمل الأطباء، و40 مليون جنيه بدل حرمان الصيادلة والحكيمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات، و182 مليون جنيه بدل عدوى ووقاية من الأشعة و4 ملايين جنيه بدل تفرغ الأطباء البيطريين.

