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رياضة
الكويت: مباراتنا الودية مع مصر يوم 25 مايو بدلا من 26
الجمعة 20 أبريل 2018 02:57 ص
منتخب مصر يستعد لأوغندا
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منتخب مصر يستعد لأوغندا
متابعات
أعلن مدير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو اللجنة المنظمة لمباراة مصر والكويت الودية الدكتور محمد خليل الخميس، أن المباراة بين المنتخبين الوطنيين للبلدين ستقام يوم 25 مايو المقبل.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ادلى به الدكتور خليل عقب لقائه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم احمد مجاهد والمدير التنفيذي للاتحاد اللواء احمد سويلم ومدير المنتخب الوطني الاول المهندس ايهاب لهيطة.
وقال إنه تم خلال اللقاء النقاش حول الاستعدادات الجارية للمباراة الودية بين منتخبي الكويت ومصر والتي ستقام بدولة الكويت في شهر مايو المقبل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تقديم موعد المباراة لتقام يوم 25 من شهر مايو المقبل عوضا عن يوم 26 من الشهر ذاته.
فيما قال بيان عن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس، أن د. محمد خليل المدير العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو اللجنة المنظمة لمباراة مصر والكويت الودية ، اجتمع مع أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول ، بحضور محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزينتيشن سبورت الشركة الراعية لاتحاد كرة القدم، حيث تم بحث الاستعدادات الجارية للمباراة، دون تفاصيل أكثر
ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو،
وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.
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