أسوان: اعتماد 120 مليون جنيه لإحلال وتجديد مساكن أهالي النوبة

محافظة أسوان

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أكد محافظ أسوان مجدي حجازي أنه تم اعتماد تخصيص 120 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2017/ 2018 لمشروع إحلال وتجديد 263 منزلا بمختلف قرى النوبة بدائرة مركز نصر النوبة، بعد أن كانت الاعتمادات المالية المخصصة سنويا لخطط الإحلال والتجديد لا تتجاوز 14.4 مليون جنيه لتنفيذ خطط إحلال وتجديد فقط 60 منزلا.



جاء ذلك خلال مرافقة المحافظ للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لتفقد مشروعات الإحلال والتجديد بقرى النوبة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط .



وأضاف المحافظ أنه تم إعتماد 180 مليون جنيه لخطة العام القادم 2018 / 2019 لتنفيذ إحلال وتجديد 375 منزل موزعة على 34 قرية من قرى المركز.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة نموذج لأحد المنازل التي تم إجراء إحلال كلي لها، واستمع وأعضاء اللجنة الى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع من المهندس حسن مصطفى مدير عام الإسكان بالمحافظة، وكذا معدلات التنفيذ بالموقع لطمأنة اللجنة على الإجراءات والأساليب الفنية والهندسية التي تم إتخاذها لتقوية وتدعيم التربة وتجنب حدوث أي هبوط أو انخفاض في مستواها للحفاظ على سلامة المباني والمنشآت عليها.



كما تفقدت اللجنة قصر ثقافة قرية دهميت بنصر النوبة الذي تم إفتتاحه العام الماضي بتكلفة بلغت 5.5 مليون جنيه ليكون منارة للإشعاع الثقافي والمعرفي بالقرية.



من جانبه، أكد النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب بدائرة نصر النوبة على أنه بفضل الجهود المتواصلة من محافظ أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم تحقيق جزء كبير من مطالب أهالي النوبة، وأضاف " نأمل في تحقيق المزيد وخاصة إدخال خدمة الصرف الصحي لقرى نصر النوبة مع تغطية المصارف وزيادة إعتمادات مشروع الإحلال والتجديد".



وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يرافقها محافظ أسوان قامت بجولة شاملة في مراكز المحافظة المختلفة في يومها الثاني التي تزور فيه أسوان، حيث قامت اليوم بتفقد مشروع نفق المشاة بمدينة كوم امبو بتكلفة 7.5 مليون جنيه والذي تم تنفيذه بنسبة 100%، حيث يساهم النفق في تحقيق الربط بين غرب وشرق مدينة كوم أمبو بطول 70 متر، وذلك للحفاظ على آمان وسلامة أرواح المواطنين، كما قامت بتفقد مقر وحدة المرور بمدينة دراو المقامة على مساحة ألف م2 والتي شهدت أعمال تطوير شاملة بتكلفة 600 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية لمركز دراو، وخاصة أنها كانت مغلقة منذ 13 عامًا.



وكانت اللجنة إستهلت جولتها في اليوم الثاني أمس الخميس بزيارة مشروع إنشاء المدينة الشمسية بقرية بنبان بمركز دراو والذى يعتبر أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم بإستثمارات 3 مليارات دولار، ويضم المشروع 40 محطة شمسية تنتج 2000 ميجاوات بما يعادل 90% من إنتاج السد العالي، ويأتي ضمن نجاح خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغلال الموارد الطبيعية والمتجددة لإنتاج الطاقة بكثافة والإستفادة بها في خدمة عمليات التنمية.



وإستكملت اللجنة جولتها بزيارة مركز إدفو، حيث تفقدت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز إدفو والذي تم إفتتاحه في ديسمبر الماضى بتكلفة 350 ألف، بالإضافة الى تفقد الأعمال الجارية لإنشاء مستشفى إدفو العام والتي تراوحت معدلات التنفيذ بها ما بين 60 % إلى 75 % للمباني الثلاثة المكون منها المستشفى بتكلفة 259،5 مليون جنيه وبطاقة 252 سريرا.



وتابع محافظ أسوان وأعضاء اللجنة جولتهم بتفقد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الرديسية للتعليم الأساسي والتي تم الإنتهاء منها بالكامل بتكلفة 25 مليون جنيه، وتقام على مساحة 9 آلاف م2 لتضم 22 فصلا دراسيا بمراحل رياض الأطفال والتعليم الإبتدائي والإعدادي، حيث تعد إضافة كبيرة لمنظومة التعليم بالمحافظة.