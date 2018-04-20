EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
طرح أول برومو تشويقى لمسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير
الجمعة 20 أبريل 2018 12:17 ص
طرح أول برومو تشويقى لمسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير
أخر الأخبار
طرح أول برومو تشويقى لمسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير
أحمد حمدي
نشرت النجمة زينة، أول برومو تشويقى لمسلسها الجديد "ممنوع الاقتراب أو التصوير" والتى ظهرت فيها بشكل غامض يحمل المزيد من الإثارة حول الشخصية التى تجسدها فى المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
ويشارك بجانب زينة فى مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" كل من نسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضى، وأحمد فؤاد سليم، عايدة رياض، وضيف الشرف حازم سمير ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى، وإخراج زياد الوشاحي.
ويعد العمل هو الثانى الذى يجمع زينة مع المنتج أمير شوقى، بعد مسلسل "ليالى"، عام 2009، والذى حقق نجاحًا كبيرًا فى الدراما وكان أول بطولة مطلقة للنجمة زينة من جيلها بأكمله.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا