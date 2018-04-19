أبوزيد: نسعى لإبراز الإمكانيات الأثرية والسياحية لمطروح

أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح

معتز محمود



قام الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية, بزيارة لواحة سيوة بمحافظة مطروح.



وتم خلال الزيارة تفقد مدينة شالي القديمة وتفقد ومتابعة أعمال مشروع ترميم مسجد تطندي .



كما شارك فى الزيارة، أحمد قدرى مدير عام الشئون الاثرية والدكتور عبد العزيز الدميرى مدير عام أثار مطروح، ومفتشى آثار المنطقة ومهندسى الشركة المنفذة لأعمال الترميم، حيث تم التأكيد على الالتزام بالوقيتات المحددة والشكل المخطط لها مع قرب الانتهاء من الترميمات



وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية, أن مسجد تطندى يرجع تاريخ إنشائه إلي العصر الأيوبي في سنة 600 هجري، حيث قامت سيدة مغربية بالتبرع لبناء المسجد أثناء مرورها بسيوة وهى بطريقها لتأدية فريضة الحج.



وتبلغ مساحة المسجد 300م2 تقريباً، ويتميز بمأذنة مستديرة الشكل يبلغ ارتفاعها 17 مترا، وبه مصلى سيدات، ويتكون من ثلاثة أروقة مقسمة بواسطة دعامات.



كما تم تفقد المسجد العتيق وهو مسجد المدينة الجامع الواقع بقلعة شالي الاثرية.



وأكد أنه جارى الإعداد لتنفيذ مشروع لترميم أجزاء كبيرة من قلعة شالي الاثرية بمنازلها ومساجدها والسور الذي يحيطها كأحد المواقع الأثرية الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 221 لسنة 2008.وتنفيذه في مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع لخدمة المجتمع السيوى ورفع المستوى الصحي لديهم، طبقا للمواصفات التي تتلاءم وطبيعة سيوة المعمارية.



من ناحية أخرى، تقدم اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح بالشكر لوزارة الآثار على تعاونها الدائم والمستمر مع محافظة مطروح من أجل إظهار الإمكانيات الأثريه وتطويرها، والتى كان آخرها إعادة افتتاح متحف كهف روميل لزوار المحافظة بتكلفة 3 ملايين بعد إغلاقة لمدة 10 سنوات.



وأشار إلى التنسيق مع وزارة الآثار فى إقامة متحف آثار مطروح لعرض أكثر من ألف قطعة اثرية تضم العصور التاريخية المختلفة التى مرت بها تاريخ مطروح من العصر الفرعونى والرمانى واليونانى والاسلامى



وتلك القطع تبرز تاريخ الملوك التي توالت بصحراء مصر الغربية والبطولات التي قادوها في المعارك التي دارت بمحافظة مطروح علي طول امتداد ساحل البحر المتوسط وعمق الصحراء الممتدة حتي الحدود الليبية والذى افتتحه رئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى أول مارس الماضى بما يضع محافظة مطروح فى مكانتها السياحية العالمية، وفق المحافظ