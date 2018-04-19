الحكومة تراهن على 14 قطاعًا لزيادة ضريبة سلع

جدول يوضح معدلات الزيادة في الضرائب المستهدفة لـ 11 سلعة بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل مقارنة بالعام المالي الجاري.. الأرقام بالمليون جنيه
مسلسل
السلعة
2018/ 2019
2017/ 2018
مقدار التغير
معدل التغير %
1
الجبس
390
80
310
387
2
المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه
520
190
330
174
3
السيارات
1653
750
903
120
4
محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)
151
179
118
5
أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)
1020
500
104
6
الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي
130
75
55
73
7
الجعة (البيرة) الكحولية (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)
150
100
50
8
الأسمدة والمبيدات الزراعية
300
220
42
9
البطاطس المصنعة (الشيبس وإبداله)
600
400
200
33
10
التليفزيونات (أكبر من 23 بوصة)، الثلاجات (أكبر من 16 قدم)، الديب فريز (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)
840
699
141
17
11
منتجات بترولية
21403
19000
2403
13
12
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)
3300
3000
خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)
5500
5000
14
تبغ وسجائر
56950
54200
2750
إعداد "المال"... المصدر: مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019.