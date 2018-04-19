الحكومة تراهن على 14 قطاعًا لزيادة ضريبة سلع

· 387 %نموًا بضرائب الجبس المستهدفة.. و174% للمقرمشات والحلوى





· ضرائب مستحضرات التجميل تقفز إلى 330 مليون جنيه.. والتكييف إلى مليار





· 130 مليون ضرائب مستهدفة على الصابون والمنظفات.. و50 مليون زيادة للبيرة الكحولية





· 42% زيادة في مستهدفات الأسمدة والمبيدات.. و33% للبطاطس

أحمد شوقي

تراهن الحكومة على 14 قطاعًا لزيادة حصيلة الخزانة العامة من ضريبة سلع جدول 1 محلية إلى 96.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ مقابل 89.6 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الجاري، وتعويض التراجع في الحصيلة المستهدفة من 11 سلعة أخرى.

وسجلت الضرائب المستهدفة من الجبس أعلى معدل للزيادة بواقع 387% لتبلغ 390 مليون جنيه مقابل 80 مليون خلال العام المالي الجاري، فيما جاءت المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه في المرتبة الثانية بنسبة نمو 174%؛ لتسجل ضرائب مستهدفة بوقاع 520 مليون جنيه مقابل 190 مليون خلال العام المالي الجاري.

أما السيارات فجاءت في المركز الثالث بنسبة 120% مسجلة ضرائب مستهدفة بواقع 1.6 مليار جنيه مقابل 750 مليون، ثم مستحضرات التجميل بنسبة 118% لتصل 330 مليون جنيه مقابل 151 مليون.

ويوضح الجدول التالي معدلات الزيادة في ضرائب 14 سلعة.