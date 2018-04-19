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اقتصاد وأسواق

الحكومة تراهن على 14 قطاعًا لزيادة ضريبة سلع

المصريون والاقتصاد
المصريون والاقتصاد
المصريون والاقتصاد

·        387 %نموًا بضرائب الجبس المستهدفة.. و174% للمقرمشات والحلوى

·        ضرائب مستحضرات التجميل تقفز إلى 330 مليون جنيه.. والتكييف إلى مليار

·        130 مليون ضرائب مستهدفة على الصابون والمنظفات.. و50 مليون زيادة للبيرة الكحولية

·        42% زيادة في مستهدفات الأسمدة والمبيدات.. و33% للبطاطس

أحمد شوقي

تراهن الحكومة على 14 قطاعًا لزيادة حصيلة الخزانة العامة من ضريبة سلع جدول 1 محلية إلى 96.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ مقابل 89.6 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الجاري، وتعويض التراجع في الحصيلة المستهدفة من 11 سلعة أخرى.

وسجلت الضرائب المستهدفة من الجبس أعلى معدل للزيادة بواقع 387% لتبلغ 390 مليون جنيه مقابل 80 مليون خلال العام المالي الجاري، فيما جاءت المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه في المرتبة الثانية بنسبة نمو 174%؛ لتسجل ضرائب مستهدفة بوقاع 520 مليون جنيه مقابل 190 مليون خلال العام المالي الجاري.

أما السيارات فجاءت في المركز الثالث بنسبة 120% مسجلة ضرائب مستهدفة بواقع 1.6 مليار جنيه مقابل 750 مليون، ثم مستحضرات التجميل بنسبة 118% لتصل 330 مليون جنيه مقابل 151 مليون.

ويوضح الجدول التالي معدلات الزيادة في ضرائب 14 سلعة.

 

جدول يوضح معدلات الزيادة في الضرائب المستهدفة لـ 11 سلعة بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل مقارنة بالعام المالي الجاري.. الأرقام بالمليون جنيه

مسلسل

السلعة

2018/ 2019

2017/ 2018

مقدار التغير

معدل التغير %

1

الجبس

390

80

310

387

2

المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه

520

190

330

174

3

السيارات

1653

750

903

120

4

محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)

330

151

179

118

5

أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)

1020

500

520

104

6

الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي

130

75

55

73

7

الجعة (البيرة) الكحولية (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)

150

100

50

50

8

الأسمدة والمبيدات الزراعية

520

300

220

42

9

البطاطس المصنعة (الشيبس وإبداله)

600

400

200

33

10

التليفزيونات (أكبر من 23 بوصة)، الثلاجات (أكبر من 16 قدم)، الديب فريز (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)

840

699

141

17

11

منتجات بترولية

21403

19000

2403

13

12

المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)

3300

3000

300

10

13

خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (ضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة)

5500

5000

500

10

14

تبغ وسجائر

56950

54200

2750

5

إعداد "المال"... المصدر: مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019.

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