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اقتصاد وأسواق
مطلب برلماني بزيادة المعاشات 15٪ ومرتبات المعلمين 10٪
الخميس 19 أبريل 2018 10:14 م
المعاشات
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المعاشات
ياسمين فواز
طالب النائب عمرو الجوهري عضو اللجنه الاقتصادية، بمجلس النواب الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15 ٪ مع بداية العام المالي لتخفيف أعباء المعيشة في مواجهة أي ترتفاع في الأسعار الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة زيادة مرتبات المعلمين بنسبة 10 ٪ في ظل اتجاه الوزارة لتطوير منظومة التعليم.\
وأوضح الجوهرى في تصريحاته لـ"المال" أنه لابد من تحسين مستوي المعلم حتى يتماشي مع برنامج التطوير ،بالتزامن مع ارتفاع الناتج المحلي المتوقع في الموازنة القادمة إلى ٥ تريليون جنيه.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه طبقا للدستور المصري فإن نصيب التعليم يصل إلى 6 ٪ من الناتج المحلي،داعيا إلى ضرورة مراعاة ذلك في تطوير منظومة التعليم من بنية تحتية ومناهج ومرتبات المعلمين.
ولفت إلى طرحه مطالبه السابقة علي وزير المالية عمرو الجارحي أثناء مناقشه الموازنه في البرلمان، ومناقشة كيفية توفير هذه المبالغ من الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
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