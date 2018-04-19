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استثمار
لاجارد تحذر من تداعيات النزاع التجاري الأمريكي الصيني
الخميس 19 أبريل 2018 09:40 م
كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى دبى
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كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى دبى
رويترز
قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن أكبر خطر من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين هو التهديد الذي يشكله على الثقة العالمية والاستثمار.
وأضافت لاجارد أن الرسوم الجمركية التي يهدد بها أكبر اقتصادين في العالم سيكون لها تأثير مباشر متواضع على الاقتصاد العالمي لكنها قد تثير شكوكا تعطل الاستثمار، وهو أحد المحركات الرئيسية لزيادة النمو االعالمي.
وفي إشارة إلى الرسوم الجمركية قالت لاجارد: ”التأثير الفعلي على النمو ليس كبيرا جدا، عندما تقيسه إلى الناتج المحلي الإجمالي“ مضيفة أن ”تآكل الثقة“ سيكون أسوأ.
وأبلغت لاجارد مؤتمرا صحفيا في واشنطن، حيث يتجمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ”عندما لا يعرف المستثمرون في ظل أي شروط سيتعاملون، وعندما لا يعرفون كيف ينظمون سلسلة إمداداتهم، فإنهم يحجمون عن الاستثمار“.
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