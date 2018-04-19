صعود 5 بورصات عربية بقيادة السعودية

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة السعودية بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2014، وهبطت 3 مؤشرات منها دبى بنسب متواضعة .



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.6 % ليتجاوز 8277 نقطة لليوم السادس على التوالي مع صعود سعر خام القياس العالمي برنت إلى حوالي 75 دولارا للبرميل لانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وبعد أن قالت مصادر لرويترز إن السعودية تهدف إلى دفع أسعار النفط للارتفاع حتى 80 -100 دولار للبرميل .



وزادت أسعار أسهم بنك الراجحي 2.9 % ومجموعة سامبا المالية 3.5 % بينما ارتفعت أسعار أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 6.1 % .



وانتعشت الأسهم السعودية في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تدفق أموال أجنبية حين تنضم المملكة إلى مؤشرات للأسواق الناشئة لدرجة أن أسعار أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني شهدت أنشط تعاملات منذ فبراير العام الماضي لتغلق مرتفعة 4.7 % في حين ارتفعت أسعار أسهم شركة ولاء للتأمين التعاوني 2.5 % .



وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.6 % ليصل إلى 9197 نقطة بقيادة سهم بنك قطر الوطني الذي صعد سعره بأكثر من 5 % بعد أن وافق المساهمون على زيادة اُقترحت في وقت سابق لزيادة سقف ملكية غير القطريين إلى 49 % من 25 % وزيادة الحصة التي بإمكان المستثمر الواحد امتلاكها من 2 % إلى 5 % كما ساعدت قفزة حققتها أسهم بنك قطر الوطني في دفع مؤشر سوق الدوحة للارتفاع.



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.5 % ليسجل 4707 نقطة مع استقرار سهم شركة دانة غاز بعد الخسائر التي تكبدها في التعاملات المبكرة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2 % ليرتفع إلى 4760 نقطة. .



وكسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حوالى 0.4 % ليصل إلى 17781 نقطة وصعدت أسعار أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة، بحوالى 0.7 %.



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.2 % لينزل إلى حوالى 3082 نقطة مع تراجع أسعار أسهم بنك دبي الإسلامي 2 % ومؤشربورصة الكويت بنسب أقل بلغت 0.1 % لينخفض إلى 4773 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة لم تتجاوز 0.04 % ليستقر عند 1301 نقطة.



