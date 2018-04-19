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عيار 24
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا
الخميس 19 أبريل 2018 08:34 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، انخفاضًا بنحو 2 جنيه فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميًّا.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 662 جنيهًا بدلًا من 664 جنيهًا، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
فيما سجل عيار 18 قيمة 567 جنيهًا، وعيار 24 نحو 757 جنيهًا بدلًا من 759 جنيهًا أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1347 دولارًا بدلًا من 1351 دولارًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5297 جنيهًا، مقابل 5310 جنيهات، أمس.
أسعار الذهب
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