تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، انخفاضًا بنحو 2 جنيه فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميًّا.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 662 جنيهًا بدلًا من 664 جنيهًا، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.





فيما سجل عيار 18 قيمة 567 جنيهًا، وعيار 24 نحو 757 جنيهًا بدلًا من 759 جنيهًا أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1347 دولارًا بدلًا من 1351 دولارًا.



