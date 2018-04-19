السيسي يبحث الربط الكهربائي مع السودان وتشغيل محطات سيمنس

المال- خاص









اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع تقريرًا حول آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث استعرض في هذا الإطار نتائج زيارته الأخيرة إلى السودان للتباحث بشأن ترتيبات تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إرسال وفد فني من وزارة الكهرباء إلى السودان لبدء الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة بشأن الربط الكهربائي بين البلدين.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عرض الموقف بشأن بدء تشغيل المحطات الكهربائية الثلاث التي أنشأتهم شركة سيمنز الألمانية فى كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الكهرباء جاهزية تلك المحطات للعمل خلال الثلاثة أشهر القادمة تباعاً، كما عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء وكذا مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن أعمال التطوير تتم وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، مشيراً إلي أن الخطة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الكهرباء بشكل عام، تشمل إنشاء مغذيات ولوحات توزيع حديثة وتجديد الأكشاك الكهربائية على مستوى الجمهورية وصيانة الكابلات، بالإضافة إلى زيادة قدرة بعض المحولات بهدف تحقيق انتظام واستقرار التيار الكهربائي بكل المناطق على مستوى الجمهورية، خاصة خلال فصل الصيف.





وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء تطرق أيضًا إلى الجهود التي تتم لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، فضلًا عن خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يُمكّنها من مواصلة جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين. كما عرض السيد الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومنها المشروع الذي تنفذه الحكومة بالشراكة مع شركة "سكاي باور "الامريكية لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة غرب المنيا بقدرة 600 ميجاوات.



