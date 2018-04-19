الأهلي ينضم لعضوية البلوك تشاين

صندوق البنك الأهلى



المال- خاص:



أعلن البنك الأهلي المصري، انضمامه لعضوية إحدى كبرى المبادرات الخاصة بأبحاث وتطبيقات البلوك تشاين، وهي شركة R3 ، ويشارك في تلك المبادرة أكثر من 200 بنك، والشركات العالمية الكبرى .



وتعد تقنية البلوك تشاين (سلسه الموارد التقنية)، التي تعرف بالـ (DLT – Distributed Ledger Technology) " تقنية السجلات الموزعة " وهى تمكن من تنفيذ المعاملات الفورية عبر عدد من قواعد البيانات الموزعة بدرجة عالية من الكفاءة والأمان.



من جانبه صرح هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك، بأن العضوية، تتيح للبنك متابعة جميع التطورات بمجال تقنية البلوك تشاين، والاستفادة منها لتقديم خدمات أسرع وأفضل للعملاء، مضيفا أنها ستمكن البنك أيضا من دراسة ما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا المتطورة، مؤكدا أن هذا التطوير يأتي إيماناً من قيادات البنك بضرورة التوسع في تقديم خدمات مصرفية علي أحدث مستوى، والتحول من فكرة البنوك التقليدية.



كما أضاف ديفيد راتر، الرئيس التنفيذي لشركه R3، أن انضمام البنك الأهلي المصري إلى شبكة كوردا(Corda) المتنامية، يعزز مشاركته مع القطاع المالي العالمي، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن شركاء البنك يقومون بتطوير تطبيقات البلوك تشاين، التي من شأنها تغيير الأساليب التقنية في إنجاز الأعمال في جميع المجالات بمختلف أنحاء العالم .



وتتيح عضوية البنك الأهلي، تدريب العديد من كوادره، العاملين بقطاع تقنية المعلومات، علي البرمجيات الجديدة الخاصة بتقنية (Corda)، مع إمكانية قيامه والعاملين به، بالإطلاع علي جميع الأبحاث والاجتماعات الفنية، مع باقي أعضاء التحالف، والاشتراك في جميع المشروعات التجريبية القائمة.

