منطقة أبو ظبي الصناعية تجذب استثمارات صينية بمليار دولار

رويترز







قال مسئولون، يوم الخميس، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شركات صينية في المنطقة الصناعية الحرة بأبو ظبي وصلت إلى مليار دولار خلال أقل من عام، ومن المتوقع أن تزيد بعد بدء تطبيق قانون الاستثمار الإماراتي الجديد.





وتقتنص الشركات الصينية الفرص في الخليج في إطار سعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتوسيع نفوذه الخارجي وتحقيق طموح إعادة بناء طريق الحرير التجاري.





وفي العام الماضي بدأت 5 شركات صينية من إقليم جيانغسو، تأسيس قواعد لها بمنطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي (كيزاد) لبناء صناعات متنوعة باستثمارات مبدئية قيمتها 300 مليون دولار.





وقال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبو ظبي، خلال منتدى أعمال، إنه منذ ذلك الحين استثمرت 10 شركات صينية في كيزاد بما يرفع العدد الإجمالي إلى 15 شركة وقيمة الاستثمارات إلى مليار دولار.





وتشارك موانئ أبوظبي في إدارة منطقة خليفة الصناعية وكذلك موانئ الإمارة.





وأضاف الشامسي: ”نظرا لاهتمام الشركات الصينية نتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات“.





ووقعت 3 شركات جديدة اتفاقات في قطاعات الكيماويات والتشييد والنفط يوم الخميس للاستثمار وتأسيس مشروعات في كيزاد.





وقال كه سونغ، الملحق الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين لدى الإمارات، إنه من المتوقع بدء تطبيق قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية العام الحالي والذي يمنح الشركات الأجنبية حق الملكية الكاملة خارج المناطق الحرة في الإمارات مما يشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار.





وأكد أن الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين وبوابة مهمة لأوروبا وأفريقيا. وقال إن الكثير من الشركات الصينية تنتظر قانون الاستثمار الإماراتي الجديد.



