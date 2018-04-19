عامر: تسلمنا 1000 طن قمح من مزارعي الغربية حتى الآن بـ575- 600 جنيه للإردب

دعاء حسني

قال عبد العزيز عامر، مدير عام جمعية تسويق المحاصيل بالغربية، إن الجمعية تسلمت 1000 طن قمح من مزارعي المحافظة من محصول العام الحالي، ووردّتها لحساب شركة مطاحن ووسط وغرب الدلتا.

وأوضح عامر، لـ"المال"، أنه تم سداد الثمن فور التوريد للمزارعين ووفقًا للأسعار المعلنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث بلغ سعر الذي حصل عليه المزارعون 600 جنيه للإردب درجة نظافة "23.5 درجة"، و585 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 درجة، و575 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 درجة، بخلاف 7 جنيهات عن كل جوال التعبئة.