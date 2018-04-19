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اقتصاد وأسواق
عامر: تسلمنا 1000 طن قمح من مزارعي الغربية حتى الآن بـ575- 600 جنيه للإردب
الخميس 19 أبريل 2018 05:07 م
القمح المصرى
أخر الأخبار
القمح المصرى
دعاء حسني
قال عبد العزيز عامر، مدير عام جمعية تسويق المحاصيل بالغربية، إن الجمعية تسلمت 1000 طن قمح من مزارعي المحافظة من محصول العام الحالي، ووردّتها لحساب شركة مطاحن ووسط وغرب الدلتا.
وأوضح عامر، لـ"المال"، أنه تم سداد الثمن فور التوريد للمزارعين ووفقًا للأسعار المعلنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث بلغ سعر الذي حصل عليه المزارعون 600 جنيه للإردب درجة نظافة "23.5 درجة"، و585 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 درجة، و575 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 درجة، بخلاف 7 جنيهات عن كل جوال التعبئة.
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