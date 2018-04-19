بورتو سعيد انطلاقة جديدة للتنمية السياحية بمصر

وأرسل منصور عامر عددًا من الرسائل المهمة خلال توقيع العقود لشعب بورسعيد، أهمها أن هدف الشركة جعل المواطن البورسعيدي يفتخر بمحافظته وأن تكون بورسعيد قبلة للسياحة، وأن المشروع على مساحة حوالي 90 فدانًا، بمنطقة الديبة غرب المحافظة، يحمل اسم بورتو بورسعيد، وأن الأرض التي سيقام عليها المشروع صعبة، والتربة بها مشاكل، لكننا نعلم أن ما سنفعله إعجاز هندسي كبير، وأن كل معدات الشركة ستبدأ العمل بعد توقيع العقود بدقائق، وأن عامر جروب تهدف إلى إسعاد المواطن البورسعيدي، وأن الشركة لا تتطلع إلى المكسب لكنها تقسم رغيفنا مع الناس من خلال أن هناك وقفًا خيريًّا للشركة يمثل ثلث المجموعة والمشروع ضمن مخطط التطوير للمنطقة الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته بورسعيد ليواكب حجم مشروعات التنمية التي تم افتتاحها ودعا أهالي بورسعيد لمتابعة المشروع يومًا بيوم.