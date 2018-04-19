EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
بورتو سعيد انطلاقة جديدة للتنمية السياحية بمصر
الخميس 19 أبريل 2018 04:54 م
منصور عامر يوقع عقد إنشاء مشروع سياحى ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه
أخر الأخبار
منصور عامر يوقع عقد إنشاء مشروع سياحى ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه
منصور عامر يوقع عقد إنشاء مشروع سياحى ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه
المال- خاص
شهدت محافظة بورسعيد توقيع مشروع سياحي ترفيهي متكامل على مساحة 90 فدانًا تقريبًا غرب مدينة بورسعيد. جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومنصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب، وسط حضور إعلامي كثيف، وتوجه الجميع بعد التوقيع إلى أرض المشروع غرب مدينة بورسعيد، حيث تم تسليم الأرض لشركة عامر جروب التي بدأت عقب توقيع العقود مباشرة البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حيث شهد الموقع دخول المعدات والمهندسين وبدأ التنفيذ حتى يتم تسليم المشروع في الموعد المحدد.
وصرح اللواء عادل الغضبان بأن المحافظة تتطلع بهذا المشروع إلى الإرتقاء بالمستويين السياحي والخدمي ببورسعيد بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة في المجالات المختلفة بتروليًّا وبحريًّا وغيرها وتوفير عمالة مميزة لتبدأ بورسعيد رفع الطاقة الفندقية للمحافظة، ويأتي ذلك في إطار تطوير شامل بتخطيط عمراني متكامل بمنطقة غرب بورسعيد
وأضاف المحافظ أنه سعيد جدًّا بدخول كيان اقتصادي عملاق مثل عامر جروب، لبورسعيد لأنه يثق تمامًا في قدرات الشركة وإمكانياتها وأنها ستقوم بعمل نقلة نوعية كبيرة بالمنطقة، كما حدث في السخنة وفي شرم الشيخ وفي مطروح.
وشكر المحافظ منصور عامر، رئيس مجلس إدارة عامر جروب، على ثقته الكبيرة في بورسعيد وضخ هذه الاستثمارات العملاقة في بورسعيد، مؤكدًا أن أهل بورسعيد سوف يشعرون بالفارق الكبير للمنطقة ما قبل بورتو سعيد وما بعدها، خاصة أن هذا المشروع العملاق سيضع المحافظة علي الخريطة السياحية الداخلية والخارجية.
وأكد منصور عامر، رئيس شركة عامر جروب، أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول نحو حداثة وخدمات سياحية وترفيهية غير مسبوقة وسيكون نقطة جذب لكل المنطقة.
وأوضح أن استثمارات المشروع المبدئية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه، وسيوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل مستدامة، وحوالي 5 آلاف فرصة عمل يومية غير مستدامة خلال عملية الإنشاء، مما يتسبب في انتعاش تجاري اقتصادي في الشارع البورسعيدى وأولوية فرص العمل لأبناء يبورسعيد.
وأرسل منصور عامر عددًا من الرسائل المهمة خلال توقيع العقود لشعب بورسعيد، أهمها أن هدف الشركة جعل المواطن البورسعيدي يفتخر بمحافظته وأن تكون بورسعيد قبلة للسياحة، وأن المشروع على مساحة حوالي 90 فدانًا، بمنطقة الديبة غرب المحافظة، يحمل اسم بورتو بورسعيد، وأن الأرض التي سيقام عليها المشروع صعبة، والتربة بها مشاكل، لكننا نعلم أن ما سنفعله إعجاز هندسي كبير، وأن كل معدات الشركة ستبدأ العمل بعد توقيع العقود بدقائق، وأن عامر جروب تهدف إلى إسعاد المواطن البورسعيدي، وأن الشركة لا تتطلع إلى المكسب لكنها تقسم رغيفنا مع الناس من خلال أن هناك وقفًا خيريًّا للشركة يمثل ثلث المجموعة والمشروع ضمن مخطط التطوير للمنطقة الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته بورسعيد ليواكب حجم مشروعات التنمية التي تم افتتاحها ودعا أهالي بورسعيد لمتابعة المشروع يومًا بيوم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا