هل تحقق أسعار توريد القمح الموسم الحالي هامش ربح للمزارع؟

الصاوي أحمد

أعلنت وزارة التموين أسعار القمح المحلي لموسم 2018 بزيادة طفيفة مقدارها 25 جنيهًا في الإردب، مقارنة بالموسم الماضي، ليسجل 600 جنيه لأعلى درجة نقاوة (23.5)، بينما يفقد الإردب 15 جنيهًا في كل درجة نقاوة أقل ليكون أقل سعر 575 جنيهًا في الإردب الواحد.

وصدرت تصريحات من مسئولين بوزارة التموين أن سعر القمح المحلي أعلى من السعر العالمي بقيمة 200 جنيه في الطن، قبل بداية موسم التوريد، إذ كان سعر الطن المستورد 214 دولارًا، بما يوازي 3760 جنيهًا للطن (الدولار 17.6 جنيه)، والمحلي 3960 (الطن يساوي 6.6 إردب).

أكد محمد محفوظ، من كبار مزارعي القمح بالشرقية، أنه من المعلوم أن متوسط إنتاج فدان القمح 18 إردبًّا، والسعر الحالي هو 600 جنيه، بما يعني أن إيراد الفدان الواحد هو 10800 جنيه يضاف عليها 3000 جنيه ثمن التبن فيكون إجمالي الإيراد 13800 جنيه.