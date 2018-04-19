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اقتصاد وأسواق
هل تحقق أسعار توريد القمح الموسم الحالي هامش ربح للمزارع؟
الخميس 19 أبريل 2018 04:02 م
القمح
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القمح
الصاوي أحمد
أعلنت وزارة التموين أسعار القمح المحلي لموسم 2018 بزيادة طفيفة مقدارها 25 جنيهًا في الإردب، مقارنة بالموسم الماضي، ليسجل 600 جنيه لأعلى درجة نقاوة (23.5)، بينما يفقد الإردب 15 جنيهًا في كل درجة نقاوة أقل ليكون أقل سعر 575 جنيهًا في الإردب الواحد.
وصدرت تصريحات من مسئولين بوزارة التموين أن سعر القمح المحلي أعلى من السعر العالمي بقيمة 200 جنيه في الطن، قبل بداية موسم التوريد، إذ كان سعر الطن المستورد 214 دولارًا، بما يوازي 3760 جنيهًا للطن (الدولار 17.6 جنيه)، والمحلي 3960 (الطن يساوي 6.6 إردب).
لكن رغم ارتفاع سعر التوريد فهل يحقق ذلك هامش ربح للمزارع بالنظر لحجم الإنتاجية وارتفاع التكاليف الزراعية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
أكد محمد محفوظ، من كبار مزارعي القمح بالشرقية، أنه من المعلوم أن متوسط إنتاج فدان القمح 18 إردبًّا، والسعر الحالي هو 600 جنيه، بما يعني أن إيراد الفدان الواحد هو 10800 جنيه يضاف عليها 3000 جنيه ثمن التبن فيكون إجمالي الإيراد 13800 جنيه.
وأوضح محفوظ أن مصروفات فدان القمح نحو 11 ألف جنيه
موزعة على 10 آلاف جنيه ثمن الإيجار للفدان للعام بالكامل يكون نصف المدة لمحصول القمح بما يعني أن ثمن إيجار القمح فقط 5000 جنيه يضاف عليها 400 جنيه حرث للأرض، و750 جنيهًا تقاوي، و350 جنيهًا سوبر فوسفات، و1000 جنيه أسمدة أزوتية، و400 جنيه تكلفة تجهيز الأرض للزراعة، و300 جنيه تكلفة مبيدات الحشائش، و250 جنيهًا تكلفة تطهير المساقي المائية حول الحقل، و500 جنيه تكلفة ري المحصول من شراء السولار، و1000جنيه أجرة الحصاد، و1000 جنيه أجرة دراس القمح وأجرة الدراسة، ومن ثم تكون جميع مصروفات الزراعة نحو 10950 جنيهًا.
وأشار إلى أن هامش ربح المزارع من القمح سيكون 2850 جنيهًا فقط من زراعة فدان القمح، وهو أمر غير مقبول بالنظر للجهد والوقت المطلوب من زراعة القمح وقياسا لثمن الفدان الذي يصل لمليون جنيه حاليًّا.
وزارة التموين
القمح
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