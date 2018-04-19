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بورصة وشركات
بالأرقام.. حصص المساهمين عارضي البيع بطرح سي آي كابيتال
الخميس 19 أبريل 2018 03:54 م
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- 35 مساهمًا يرغبون في ببيع حصتهم يتصدرهم البنك التجاري
- 14 منهم تقل حصصهم عن 1%.. و2% يرغبون في التخارج
مصطفى طلعت
تفتح البورصة المصرية، الأحد المقبل، سوق الصفقات للاكتتاب في الشريحة الأولى المخصصة للطرح العام من أسهم شركة "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، المقرر أن يستمر حتى 24 إبريل الجاري بسعر 9.27 جنيه.
وكشفت نشرة الطرح أن شريحة الطرح العام تبلغ 22.56 مليون سهم تمثل 10% من عدد الأسهم المعروضة للبيع، والبالغة 54.8%، بينما تمثل الشريحة الثانية طرح خاص لـ 203.07 مليون سهم، تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وأوضحت أنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام البوك بولدينج، يوم 22 إبريل الجاري، موضحة أنه في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالكامل يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بالشريحة العامة بتحويل جزء من الطرح الخاص.
ووفقاً لنشرة الطرح، بلغ عدد المساهمين طالبي بيع أسهمهم 35، يتصدرهم البنك التجاري الدولي – مصر الذي يملك حالياً 10% ويرغب ببيع 2.16 مليون سهم لتصل حصته 7.56%، والمركز الثاني رشيد محمد رشيد وزير الصناعية والتجارة الأسبق الذي يملك 9.44% ويرغب ببيع 19.4 مليون سهم لتصل حصته إلى 6.36%.
وفي المركز الثالث، جاء إسماعيل بن علي والذي يملك 9.35 %، ويرغب في بيع 19.23 مليون سهم والوصول بحصته إلى 7.07%، وفي المرتبة الرابعة علاء أحمد عبدالمقصود عرفة، والذي يستحوذ على 9.35% ويرغب في بيع 19.22 مليون سهم والوصول بحصته إلى 3.53%.
ويرغب محمود يحيى على الجمال الذي يمتلك 9.35% في بيع 19.23 مليون سهم، والوصول بحصته إلى 5.18%، كذلك ياسر فاروق السعيد محمود العدوي والذي يملك 7.56% وبيع 15.55 مليون سهم والوصول بحصته إلى 3.55%.
ويستهدف المساهم فهد محمد صلاح الدين خاطر الذي يستحوذ على 7.16% بيع 14.73 مليون سهم والوصول بحصته إلى 1.14%، وشركة إنفينيتي كابيتال إنفستمنت والتي تمتلك 5.58%، وترغب في بيع 11.47 مليون سهم لتصل حصتها إلى 2.62%.
وتصل نسبة مساهمة أشرف محمد حامد شريف الحالية 3.26%، ويرغب في بيع 9.53 مليون سهم، والوصول بحصته إلى 1.8%، بينما تقل نسب المساهمين المتبقيين "البالغ عددهم 26 عن 3%، من بينهم 14 مساهمًا تقل حصصهم عن 1%، ويرغب مساهمان هما أحمد ماهر عبدالحليم راضي ومحمد فاروق محمد عبدالمجيد التخارج بشكل كامل والتي تقل حصصهم عن 0.5%.
يشار إلى أن "سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب تتولى مدير الطرح، بينما تتولي شركة "بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه" دور المستشار المالي المستقل، ومكتب معتوق بسيومي للاستشارات القانونية.
ويبلغ رأس مال "سي اي كابيتال" المرخص به ملياري جنيه، والمصدر والمدفوع 411.45 مليون جنيه، موزع على 411.45 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه.
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