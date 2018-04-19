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اقتصاد وأسواق
وزير التموين : مد التعاقد مع شركة اللحوم السودانية حتى العام المقبل
الخميس 19 أبريل 2018 03:31 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
محمد مجدي
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة التعاقد مع شركة "الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" لتوريد اللحوم السودانية حتى العام المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد الوكيل الحصري للشركة في السوق المحلية.
وأكد وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم، أن الوزارة رفضت عددًا من العروض من مصادر سودانية أخرى؛ احترامًا للعقد المبرم بين التموين وشركة اتجاهات، لافتًا إلى أن الاتفاق يستهدف توريد 225 ألف رأس.
وأكد انتهاء الوزارة من استعدادت شهر رمضان، حيث سيتم مضاعفة كميات السلع الأساسية بالأسواق، فضلًا عن إقامة معارض أهلًا في القاهرة والمحافظات بتخفيضات على السلع تتراوح من 15 و20% عن الأسواق الخارجية.
وزارة التموين
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