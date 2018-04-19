وزير التموين : مد التعاقد مع شركة اللحوم السودانية حتى العام المقبل

محمد مجدي









كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة التعاقد مع شركة "الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" لتوريد اللحوم السودانية حتى العام المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد الوكيل الحصري للشركة في السوق المحلية.





وأكد وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم، أن الوزارة رفضت عددًا من العروض من مصادر سودانية أخرى؛ احترامًا للعقد المبرم بين التموين وشركة اتجاهات، لافتًا إلى أن الاتفاق يستهدف توريد 225 ألف رأس.



