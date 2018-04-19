مركز المعلومات: لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

مركز المعلومات مجلس الوزراء

أحمد الدسوقى



نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود نية لتأجيل وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018.



وقال المركز، فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، نقلاً عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018، ستعقد في موعدها المقرر الأحد 3 يونيه المقبل، دون إحداث أية تغييرات.