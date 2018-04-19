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اتصالات وتكنولوجيا
توقعات ببلوغ سوق البلوكشين 20 مليار دولار بحلول 2025
الخميس 19 أبريل 2018 03:19 م
بلوكيشن الأشياء
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بلوكيشن الأشياء
المال – خاص:
قال أندريه دي كاسترو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة بلوكشين الأشياء "Blockchain of Things"، إن حجم سوق البلوكشين سيبلغ 20 مليار دولار، بحلول 2025، أي 7 أضعاف حجمه حالياً.
وأشار إلى أن البلوكشين دفتر محاسبة إلكتروني، يعمل على تأمين ما قيمته 200 مليار دولار من البيتكوين (عملة إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت فقط لإجراء المعاملات)، في جميع أنحاء العالم.
وكشف عن مساعي مؤسسته لحل المشكلات الأمنية التي يعاني منها "إنترنت الأشياء"، وذلك بتدشين مشروع "كاتينيس" Catenis وهو عبارة عن حزمة خدمات عنكبوتية تساعد الشركات على التكامل بسهولة مع البلوكشين العالمي.
ولفت إلى أن استخدام كاتينيس، يسمح بتتبع وتسجيل المنتجات والبضائع في النظام البيئي، حيث يتم تسجيل البضائع في البلوكشين العالمي الذي يوفر رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين العالمي التحقق من المصنّعين وسلامة البضائع.
اتصالات وتكنولوجيا
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