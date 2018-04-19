4 تحديات تواجه السائح الروسى بعد انتظام الرحلات بين القاهرة وموسكو

شرم الشيخ

■ مصدر بجنوب سيناء: عودتها لن يعوض الشارتر.. و%80 من الفنادق تحتاج لتطوير

■ ارتفاع نسب الإشغال بمطار القاهرة



دعاء محمود



بعد انتظار دام عامين ونصف العام، على قرار الحكومة الروسية بتعليق حركة الطيران بين البلدين، عقب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015، وصلت أولى الرحلات بين القاهرة وموسكو، مساء الأربعاء الماضى، وعلى متنها نحو 160 راكباً.



رغم توقف حركة الطيران بين البلدين، إلا أن السياحة الروسية فى مصر سجلت خلال العام الماضى توافد 94 ألف سائح، بارتفاع %75 عن 2016، وخلال شهرى يناير وفبراير من 2018 توافد نحو 18 ألف سائح روسى بارتفاع %49 عن نفس الفترة من 2017.



تعد هذه الخطوة بمثابة دفعة جديدة نحو تعافى القطاع السياحى، بالإضافة إلى بعث الطمأنينة فى نفوس السائحين بأن المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية والأمنية.



وشهد شهر ديسمبر الماضى، توقيع كل من وزير الطيران المصرى، والنقل الروسى، اتفاقية لعودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو بدءا من شهر مارس الماضى، من خلال شركتى مصر للطيران وإيرو فلوت الروسية.



جاء ذلك بعد تطبيق مصر معايير أمنية مشددة طالب بها الجانب الروسى كشرط لاستئناف حركة الطيران بين البلدين، تمثلت فى خضوع المطارات المصرية بعد الحادث لزيادة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها.



وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة، أو تحديث وشراء الأجهزة، منه التتبع للعاملين بـ «البيروميترك»، وإنفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية.



ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن هناك تحديات تواجه السائح الروسى، رصدها ممثلى القطاع السياحى فى 4 محاور، منها العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، الحرب المحتملة بين الطرفين بسبب النزاع على دولة سوريا، التى ستؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطنين الروس مع انخفاض قيمة الروبل ( العملة الروسية) أمام الدولار.



كان المتحدث باسم شركة «تيزتور» للسياحة، أكد لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنهم لاحظوا أن السائحين نشطوا وسارعوا إلى سداد ثمن الرحلات السياحية،التى حجزوها فى وقت سابق، بسبب التخوف من استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الروبل.



يُذكر أنه بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا، تراجعت البورصة الروسية، وسعر صرف الروبل أمام الدولار بدرجات كبيرة.



أكد ممثلى القطاع أن التحدى الأخر، هو عدم سماح الحكومة الروسية بإعادة تشغيل الرحلات الشارتر إلى كل من مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ومن المقرر وفقا لوزير الطيران شريف فتحى حسم هذا الأمر خلال منتصف الشهر المقبل، إلى جانب عدم استعداد عدد كبير من الفنادق لاستقبال السائحين نظراً لنقص العمالة المدربة وعدم قدرة أصحابها على تطوير منشأتهم.



قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بمدن الصعيد، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو فضلاً عن الحرب المحتملة بين الطرفين بسبب النزاع على سوريا، سيؤثر على الحركة السياحية الوافدة لمصر فى حال قررت روسيا التدخل واستمرت أمريكا فى إطلاق ضرباتها الجوية.



أضاف عثمان أن هذه التغيرات ستؤثر على الحالة الاقتصادية للروس، خاصة مع انخفاض قيمة الروبل (العملة الروسية) أمام الدولار، ولكن نظراً لآن المقصد المصرى رخيص بالنسبة لهم، فالسائحين الروس سيقبلون على زيارة مصر.



لفت عثمان إلى أن عودة الطيران الروسى لمصر يعطى رسالة للعالم بأن المطارات المصرية أمنة كما تمثل ورقة ضغط لعودة الإنجليز لمصر.



وعن إمكانية جلب السائحين الروس لزيارة مدينتى الأقصر وأسوان، أكد عثمان أن السياحة الروسية لم تكن جزءاً من منظومة السياحة الثقافية، مؤكداً أن طبيعة السائح الروسى يفضل السياحة الشاطئية وليست الأثرية.



قال علاء عاقل رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التابعة لمجموعة ترافكو، إحدى الشركات التى تتعامل مع السوق الروسى، إن عودة الرحلات بين البلدين خطوة جيدة لدفع القطاع نحو التعافى.



أكد عاقل أن استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو فقط لا يقارن فى نتائجه بعودة الرحلات الشارتر لمطارات المدن الشاطئية، التى ستسهم فى زيادة التدفق السياحى من هذا السوق.



أضاف عاقل لـ»المال»، أن أسعار البرامج السياحية التى يتم ترويجها حالياً لزيارة مصر تتراوح من 4000 إلى 4500 دولار شاملة تذكرة السفر من موسكو إلى القاهرة ثم زيارة الغردقة أو شرم الشيخ، بالإضافة إلى الإقامة، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف وفقاً لمدة الإقامة وفئة النجومية للفندق، متابعاً أن هناك أسعار أعلى من الـ 4500 دولار.



أكد مصدر مسئول بغرفة فنادق جنوب سيناء، أن عودة الطيران الروسى للقاهرة يعطى رسالة للعالم بأن مطارات مصر أمنة، ولكن انخفاض معدل إنفاق السائح الروسى والذى يبلغ نحو 18 دولارًا للفرد فى الليلة لن يضيف لأصحاب الفنادق، فى ظل تواجد أسواق أخرى وجديدة مثل أوكرانيا وكازاخستان تنفق أضعاف ما ينفقه السائح الروسى.



أضاف المصدر أن %80 من فنادق شرم الشيخ البالغ عددها 180 (فندق مرخص)، تحتاج إلى التطوير والتجديد، هذا إلى جانب فقدانها للعمالة المدربة، مؤكداً أن هذا يعد بمثابة تحدى يواجه صناعة السياحة لآن البنية التحتية هى أساس القطاع.



طالب المصدر بعودة الرحلات الشارتر بين موسكو وشرم الشيخ، لتنشط حركة السياحة الروسية بشكل أفضل، خاصة وأن الرحلات المنتظمة لا تعوض الشارتر، موضحاً أن البرامج السياحية التى تعتمد على الطيران العارض أقل تكلفة على السائح الروسى.



طالب المصدر شركة مصر للطيران، بخفض أسعار تذاكرها لشرم الشيخ، لأن أغلب السائحين الروس يأتون عن طريق الطيران التركى، متابعاً أن شركات الطيران التركية تسير نحو 3 رحلات يومياً إلى شرم الشيخ.



قال مصدر بميناء القاهرة الجوى، إن مصر استقبلت أولى رحلات الطيران القادمة من موسكو، عبر شركة إيرو فلوت الروسية يوم الأربعاء الماضى من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن الرحلة كان على متنها 160 راكباً، من إجمالى 168 مقعدًا، متابعاً أن نسب امتلاء الطائرة مرتفع.



الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، قامت بتسيير أولى رحلاتها رقم ms729 إلى موسكو يوم الخميس الماضى، من مبنى الركاب الجديد رقم 2، وعند العودة كان على متن رحلتها نحو 124 راكباً.



ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 3 رحلات إلى العاصمة الروسية موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من كل أسبوع، على أحدث طائراتها من طراز 737/800.