إنشاء 41 محطة كهرباء جديدة جنوب الدلتا

محمد شاكر 555669

عمر سالم



يستكمل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءاته مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بشأن متابعة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير على مستوى الخطة الاستثمارية.



وعقد وزير الكهرباء لقاء مع المهندس محمد أحمد أبوالعزم عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، استعرض خلاله رئيس الشركة تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.



وأوضح عسل أنه تم الانتهاء من عدد من الإحلالات والتجديدات والتوسعات والمتمثلة فى تنفيذ 248 محولًا، 196 كشكًا معدنيًا، و34 لوحة جهد متوسط، وفي شبكات الجهد المتوسط تم إحلال وتجديد 1352 عامودًا، 103 كم موصلات هوائية، 405،7 كم كابلات، وفي شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (8696) عامود، 136،7 كم موصلات هوائية، (8.5) كم كابلات، 8.5 موزع.



وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، أضاف محمد عسل أنه تم الانتهاء من عدد من العمليات تصل إلى 96 عملية بإجمالى أطوال 8.4 كم في عدد من المناطق تتمثل فى غرب الغربية، شرق الغربية، المنوفية، والقليوبية.



وبلغت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية فى الـ4 مناطق السابقة إلى حوالى 94 مليون جنيه.



كما استعرض عسل نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 28-2-2018 للقضاء على سرقات التيار، حيث بلغت حوالي 1392 محضرً، وبلغ إجمالي ما تم سداده 898 محضرًا بقيمة تصل إلى حوالي 2.824192 مليون جنيه.



وفى إطار الاهتمام بنشر التوعية الخاصة بالترشيد قامت الشركة بإعداد "حملة ادأ بنفسك.. الترشيد سلوك إنساني ومنهج حياة " حيث تم من خلالها تطبيق ساعة لترشيد الاستهلاك يوميا من الساعة (9:30 – 10:30 ص) بداية من شهر سبتمبر 2017 حتى 31-3-2018 بداخل مبنى الشركة، وأسفرت عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى حوالى % 13.44.



وكما استعرض موقف المحطات الشمسية أعلى مبانى الشركة وملك الغير حتى 31-3-2018 والتى وصل عددها إلى 41 محطة بإجمالي قدرة 832.4 كيلووات، وجارٍ توريد وتركيب 9 محطات شمسية فوتوفولطية تعمل بنظام On Grid أعلى مباني الشركة بإجمالي قدرة 100 ك.وات.



كما طورت الشركة عددا من فروعها وذلك للوصول حيث تم الانتهاء من تطوير فرع كهرباء كفر الزيات بقطاع غرب الغربية، وفرع كهرباء منوف بقطاع المنوفية، وفرع كهرباء سمنود بقطاع شرق الغربية، وجار العمل على تطوير فرع كهرباء تلا وفرع كهرباء أشمون بقطاع المنوفية، وفرع كهرباء قها بقطاع القليوبية، وفرع كهرباء قطور بقطاع الغربية غرب، وجار تطوير مبانى القطاعات الرئيسية بقطاع غرب الغربية، وقطاع المنوفية، وقطاع القليوبية.



وأكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.



كما تمت أيضًا مناقشة جهود الشركة لزيادة معدلات التحصيل، وتطوير وتحسين معدلات الأداء.



وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المناطق مثل المنوفية، القليوبية، الغربية.



وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أي مخاطر تهدد أرواحهم، وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، فضلًا عن تأمين التغذية الكهربائية لكل القطاعات.