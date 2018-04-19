درة تستكمل نسر الصعيد بالأقصر

درة

أحمد حمدي:



تقوم الفنانة التونسية درة، بتصوير مشاهدها في مسلسل "نسر الصعيد"، للعرض فى رمضان المقبل، مع النجم محمد رمضان، وذلك بمدينة الأقصر.



وقالت في تصريحات لـ "المال" إنها ستعود خلال أيام لاستكمال تصوير المسلسل بالقاهرة للانتهاء منه قبل بدء شهر رمضان الكريم، مضيفة أن العمل يحمل مفاجآت وسيكون نقطة تحول كبيرة فى حياتها الفنية.



وقالت إن مسلسلها الجديد "الشارع اللي ورانا" الذي يتم عرضه حاليا على شاشة سي بي سي، أثار جدلًا كبيرا في الشارع، واختلفت حوله أراء الجمهور بسبب فكرته وموضوعه الجديد، وذلك ماتسعى له دائما في ليكون العمل إضافة لرصيدها الفني.

