القاهرة الجديدة تنتهى من تطوير شارعى التسعين.. خلال أيام



رضوى عبد الرازق



كشف مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارعى التسعين الشمالى والجنوبى الشهر الحالى، والمرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها خلال ديسمبر المقبل.



وأكد أنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مرافق توسعات المدينة التى تم إضافتها مؤخرًا، والبالغة مساحتها الإجمالية 15 ألف فدان خلال يوليو المقبل.



وأشار إلى أنه تم طرح مناقصات تنفيذ تلك الأعمال على شركات المقاولات، وسجرى الفتح الفنى للعروض المقدمة منها خلال أيام، مشيرًا إلى أن أعمال المرافق تشمل المياه والطرق والصرف الصحى والكهرباء.



ولفت إلى أن الأراضى تشمل مختلف الاستخدامات من سكنى وخدمى وعمرانى متكامل.



وكان قد تم إضافة نحو 15 ألف فدان إلى كردون مدينة القاهرة الجديدة، والبالغة مساحتها الإجمالية 70 ألف فدان كتوسعات خلال العام الماضى.



وأضاف أن الجهاز حدد الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2018-2019، وتبلغ 16 مليار جنيه، وسيتم توجيهها لتنفيذ المزيد من أعمال الطرق والمرافق والخدمات بالمدينة.



وأكد أن الجهاز حقق المستهدف من خطة العام المالى الحالى عن تلك الفترة بنسبة 100%، وتبلغ خطة المدينة للعام المالى الحالى 6.5 مليار جنيه. ولفت إلى أن الجهاز يعتزم تنفيذ مشروعات طرق بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل.



وأوضح أنه يتم تنفيذ خطة تطوير ذاتية للميادين الرئيسية، من قِبل الشركات الاستثمارية العاملة بالمدينة، إذ تقوم كل شركة بتطوير ميدان وإطلاق اسمها عليه، مشيرًا إلى إسهام ذلك فى تحسين الشكل الجمالى للمدينة، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتوجيه الميزانية نحو مشروعات أكبر تعود بالنفع على المدينة، كما أن تنفيذ أعمال التطوير والصيانة المستمرة من قِبل الشركات تضمن قيامها بالحفاظ على الأعمال وتطوير الشكل الجمالى باستمرار.



ونوه بأنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير وإعادة رصف وتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية لكل أحياء ومراكز المدينة، كما يجرى تنفيذ أعمال صناعية من «كبارى» وأنفاق.



وتشمل شبكة الطرق الجديدة للمدينة تنفيذ 5 مداخل، عبارة عن طرق طولية؛ لأن المدينة حدودها من الطريق الدائرى غرب إلى الطريق الأوسطى شرق، ومن طريق السويس فى اتجاه الشمال إلى العين السخنة فى اليمين، مما يستلزم تنفيذ 5 محاور من الدائرى إلى الأوسطى، كما تشمل محورين كاملين يمران من داخل المدينة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، كما يتم تنفيذ 5 محاور رئيسية أخرى تقطع المدينة بخطوط عرضية، وتصلها مباشرة بالعين السخنة، أهمها محور محمد نجيب، وهو محور دولى، أما المحاور الأربعة الأخرى فهى تمتد من طريق السويس إلى العين السخنة.