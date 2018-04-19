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استثمار
مميش يبحث مع مجموعة كندية ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية
الخميس 19 أبريل 2018 02:10 م
الفريق مهاب مميش
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الفريق مهاب مميش
نادية صابر
التقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع صلاح صالح، رئيس مجموعة Amel Group الكندية إحدى كبرى الشركات الكندية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وتعتزم الشركة الكندية إقامة تحالف "كونسرتيوم" دولي، لضخ استثمارات بنحو 250 مليون دولار، في المنطقة الاقتصادية، لإقامة مشروع لإنتاج أنواع الزجاج المختلفة من رمال السيلكا، وباستخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا الأوروبية في مجال تصنيع الزجاج.
وقال "مميش": إن مثل هذه المباحثات التي تمت مع الجانب الكندي من شأنها تنويع الاستثمارات بالمنطقة، وهو ما نهدف إليه في المنطقة مشيراً إلى ترحيب إدارة الهيئة الاقتصادية بمختلف الشركات العالمية، والجنسيات المختلفة، لضخ استثمارات في المنطقة مما يساهم في خلق منافسة قوية بين كبرى الشركات العالمية، وينعكس على رفع تصنيف المنطقة بين المناطق الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المشروع المقدم من قبل الشركة ، يرتكز على أن يكون أكبر إنتاجه من الزجاج، الذي يبلغ نحو 1000 طن، سيكون موجهاً للتصدير بالخارج، من خلال الاستفادة بموانئ المنطقة، خاصة النوع الذي يدخل في مشروعات لوحات توليد الطاقة الشمسية، والمشروعات الإنشائية.
ويأتي لقاء مهاب مميش، ورئيس المجموعة الكندية، في إطار الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري المصري في مونتريال بكندا لتشجيع الاستثمارات الكندية في مصر.
من جانبهم، يقوم مسؤولو الهيئة الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في مونتريال، والشركة الكندية، لوضع الملامح الرئيسية لخطة العمل، والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع.
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