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عقـــارات
وزير الإسكان يضع حجر أساس سوق الجملة بمدينة السادات
الخميس 19 أبريل 2018 01:55 م
مصطفى مدبولى
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مصطفى مدبولى
بدور إبراهيم
وضع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، حجر أساس سوق الجملة بمدينة السادات، الذى يتم تنفيذه على مساحة 80 فدانًا بمنطقة التحدى "1" على طريق البريجات، لخدمة أهالى المدينة والمناطق المجاورة.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، تشمل المرحلة الأولى التى بدأ تنفيذها على مساحة 20 فدانًا، عنابر للخضروات والفاكهة، وثلاجات للحفظ، ومخازن وشوادر للبطيخ، وورش صيانة، ومحلات تجارية، ودورات مياه، ومسجدا، ومطعما، وكافيتريا، ووحدة مطافئ، ووحدة إسعاف، ووحدة أمن شرطية، ومجمع بنوك، ومقرات لشركات التامين، والمبنى الإداري.
في سياق آخر، أوضح "مدبولي" أنه تم تنفيذ 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تسليمها للمواطنين الفائزين بها، بينما يجرى الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية للمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 80%.
وأكد الانتهاء من تنفيذ السوق التجارية والمسجد، ويجرى الانتهاء من تشطيب المول التجارى المخصص لأحد المستثمرين، ويجرى استصدار التراخيص اللازمة لإقامة مركز طبى ومدرسة خاصة، كما يجرى استصدار أمر إسناد لتنفيذ الملعب الثلاثى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير جميع الخدمات للمستفيدين بالمشروع.
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