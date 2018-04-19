EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
أورنج تخطط لتغطية %80 من السكان بخدمات 4G
الخميس 19 أبريل 2018 01:53 م
أورنج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أورنج للاتصالات: اليوم أخر موعد اكتتاب زيادة رأس المال
33 مليون جنيه أرباح أورنج فى 6 أشهر
اورنج
■ الشركة تطعن على رفض تغريم «اتصالات» 500 مليون جنيه لصالحها
محمود جمال
تخطط شركة أورنج مصر، لتغطية خدمات الجيل الرابع 4G، لنحو %80 من إجمالى عدد سكان الجمهورية، قبل نهاية العام الحالى.
وقال أشرف حليم، نائب رئيس الشركة، إن اختيار المواقع المستهدف تغطيتها يعتمد على كثافتها السكانية، ومدى انتشار خدمات الجيل الثالث 3G بها، مقارنة بالجيل الثانى 2G.
وأوضح لـ«المال» خلال إفتتاح المقر الجديد للشركة أول أمس، أن أورنج تسعى إلى تقديم خدمات الهاتف الثابت الافتراضى، عبر البنية التحتية للمصرية للاتصالات، قبل ديسمبر المقبل، مرجعا السبب وراء عدم تفعيل الخدمة بالسوق المحلية حتى الآن، إلى انشغال شركات المحمول الثلاثة بالتجارب الفنية والتنظيمية الخاصة بخدمات 4G.
على صعيد أخر، أكد أن قرار الشركة زيادة نسبة أسهم التداول الحر المدرجة بالبورصة المصرية، يرجع المساهم الرئيسى "أورنج العالمية" ولازال الأمر قيد الدراسة.
ويتوزع هيكل ملكية أورنج مصر بنسبة %99، لصالح أورنج العالمية، و%1 مساهمين أفراد.
وكانت إدارة البورصة قد خاطبت الشركة فى سبتمبر من العام الماضى، ضمن مجموعة من الشركات غير المستوفاة لحصة الأسهم حرة التداول، للتوافق مع القواعد التى تنص على ألا تقل نسبتها عن %5، وهى تبلغ أقل من %1 لأورنج مصر.
وحسب جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للأخيرة، فى حوار سابق لـ "المال"، فإن إدارة البورصة أمهلت الشركة حتى مايو 2018 لتوفيق أوضاعها.
وكشف حليم عن اعتزام «أورنج» الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى مارس الماضى، بشأن رفض تغريم «اتصالات مصر» 500 مليون جنيه لصالح شركته، فى الخلاف حول أسعار الترابط بين الشركتين.
يشار إلى أن الترابط، عملية فنية تتم بين المشغلين، بما يمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مقابل سعر محدد مسبقاً.
وبدأت الأزمة بين الشركتين منذ دخول اتصالات – مصر، السوق عام 2007، عندما التزمت بالقواعد المحاسبية التى أقرها مرفق تنظيم الاتصالات بشأن أسعار الترابط، فيما رفضته موبينيل (أورنج حالياً)، بداعى عدم أحقية الأخير فى التسعير.
شركة أورانج
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا