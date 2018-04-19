اورنج

■ الشركة تطعن على رفض تغريم «اتصالات» 500 مليون جنيه لصالحها



محمود جمال



تخطط شركة أورنج مصر، لتغطية خدمات الجيل الرابع 4G، لنحو %80 من إجمالى عدد سكان الجمهورية، قبل نهاية العام الحالى.

وقال أشرف حليم، نائب رئيس الشركة، إن اختيار المواقع المستهدف تغطيتها يعتمد على كثافتها السكانية، ومدى انتشار خدمات الجيل الثالث 3G بها، مقارنة بالجيل الثانى 2G.



وأوضح لـ«المال» خلال إفتتاح المقر الجديد للشركة أول أمس، أن أورنج تسعى إلى تقديم خدمات الهاتف الثابت الافتراضى، عبر البنية التحتية للمصرية للاتصالات، قبل ديسمبر المقبل، مرجعا السبب وراء عدم تفعيل الخدمة بالسوق المحلية حتى الآن، إلى انشغال شركات المحمول الثلاثة بالتجارب الفنية والتنظيمية الخاصة بخدمات 4G.



على صعيد أخر، أكد أن قرار الشركة زيادة نسبة أسهم التداول الحر المدرجة بالبورصة المصرية، يرجع المساهم الرئيسى "أورنج العالمية" ولازال الأمر قيد الدراسة.



ويتوزع هيكل ملكية أورنج مصر بنسبة %99، لصالح أورنج العالمية، و%1 مساهمين أفراد.



وكانت إدارة البورصة قد خاطبت الشركة فى سبتمبر من العام الماضى، ضمن مجموعة من الشركات غير المستوفاة لحصة الأسهم حرة التداول، للتوافق مع القواعد التى تنص على ألا تقل نسبتها عن %5، وهى تبلغ أقل من %1 لأورنج مصر.



وحسب جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للأخيرة، فى حوار سابق لـ "المال"، فإن إدارة البورصة أمهلت الشركة حتى مايو 2018 لتوفيق أوضاعها.



وكشف حليم عن اعتزام «أورنج» الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى مارس الماضى، بشأن رفض تغريم «اتصالات مصر» 500 مليون جنيه لصالح شركته، فى الخلاف حول أسعار الترابط بين الشركتين.



يشار إلى أن الترابط، عملية فنية تتم بين المشغلين، بما يمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مقابل سعر محدد مسبقاً.



وبدأت الأزمة بين الشركتين منذ دخول اتصالات – مصر، السوق عام 2007، عندما التزمت بالقواعد المحاسبية التى أقرها مرفق تنظيم الاتصالات بشأن أسعار الترابط، فيما رفضته موبينيل (أورنج حالياً)، بداعى عدم أحقية الأخير فى التسعير.