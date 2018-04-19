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اقتصاد وأسواق
المصيلحي: لن نبيع أراضي الدولة بنظام التخصيص
الخميس 19 أبريل 2018 01:42 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
محمد مجدي
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم بيع أراضي الدولة، والأراضي المخصصة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بنظام حق الانتفاع، وبعد ذلك يقوم المطور التجاري بالبناء وفقًا لاحتياجاته.
وأضاف المصيلحي، أنه تم التوقيع على عدد من المناطق اللوجيستية وتقسيمها إلى مناطق لوجيستية محورية تخدم أكثر من محافظة، ومناطق لوجيستية حدودية، وأخرى على مستوى المحافظة.
وأكد المصيلحي أن الاتفاقية تمت بين مجموعتي السويدي والفطيم، بالتعاون مع تنمية التجارة الداخلية.
وأوضح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي، أن شركة أسواق مصر، ( مطور تجاري ) إحدي شركات مجموعة السويدي ستقيم المناطق المراد إنشاؤها بالتعامل مع كارفور (الفطيم ).
وزارة التموين
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