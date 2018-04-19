مخزونات النفط الخام



■ ««مسئول»: الأمر خاضع للعرض والطلب



■ نسمة بيومى



تراجعت صادرات مصر من البترول الخام بنسبة %23.3 خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.



وبلغت قيمة الصادرات خلال يناير الماضى، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 156.4 مليون دولار، مقابل 204 ملايين خلال ديسمبر الماضى.



وأكد مسئول فى الهيئة العامة للبترول، أن التراجع النسبى الذى حدث فى قيمة صادرات البترول الخام مطلع العام الجارى، أمر خاضع للعرض والطلب العالمى، ولابد أن يتم تدارك التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول سواء من البترول الخام أو الغاز الطبيعى.



وقال إن مصر لا تصدر نوعيات الخام الخفيف مرتفع الجودة، بل على العكس تقوم باستيراد كميات كبيرة منه شهريا، لتكريره فى معامل التكرير الموزعة على مستوى الجمهورية.



وترتبط مصر بتعاقدات لاستيراد البترول الخام، أبرزها مع الكويت والعراق، لكميات تبلغ نحو 3 ملايين برميل شهريا.



وأضاف أن مصر تصدر خام «غارب» الثقيل، والذى لا يتناسب مع معامل التكرير المحلية، وتنخفض منتجاته من المشتقات البترولية عالية الجودة، لذلك يتم تصديره إلى دول أخرى تمتلك القدرات الفنية والتكريرية على استغلاله وتحقيق أقصى عائد وقيمة مضافة منه.



وأوضح أن قطاع البترول لا يصدر الزيت الخام فقط، بل وعدد من المشتقات البترولية الأخرى أبرزها وقود النفاثات، مضيفا أن قيمة وحجم الصادرات الإجمالية من الخام حققت طفرة خلال العام الماضى، لذلك لا يجب أن يتم التعويل على تراجع قيمة صادرات الخام فى شهر واحد كمؤشر عام.



وبحسب جهاز الإحصاء بلغت صادرات مصر من البترول الخام 2.1 مليار دولار خلال عام 2017، مقابل 1.7 مليار دولار فى 2016، أما صادرات مصر من باقى منتجات البترول، فبلغت العام الماضى 318 مليون دولار، مقابل 203 مليون دولار فى 2016.