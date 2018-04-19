جوميا تتجه لمقاضاة يونيون إير جروب

هشام صفوت - جوميا مصر

■ الشركة أوقفت توريد الأجهزة لـ«سوق» منذ نوفمبر.. وهشام صفوت: لا نتدخل فى تسعير المنتجات



المال - خاص



تتجه جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى إلى مقاضاة شركة يونيون إير جروب، المتخصصة فى مبيعات التجزئة والأجهزة المنزلية للتشهير بعلامتها التجارية والإضرار بعملائها.



يأتى ذلك على خلفية تحذير «يونيون جروب» الجمهور على خطها الساخن، من وقف التعامل نهائيا مع موقعى «جوميا» و«سوق دوت كوم» لإخلالهما بالسياسة التسعيرية الخاصة بمنتجات الشركة.



قال هشام صفوت، رئيس جوميا - مصر، إن شركته لا تتدخل فى السياسة التسعيرية الخاصة بمنتجات العارضين، وهوامش أرباحهم، ومنهم «يونيون إير» وتؤمن جيدًا بمعايير المنافسة الحرة، لذلك ستتجه لمقاضاتها.



وأرجع مصدر مسئول بشركة سوق دوت كوم التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية، سبب الأزمة إلى طرح شركات التسوق الإلكترونى عروضا مخفضة على الأجهزة لمختلف العلامات التجارية، ومنها «يونيون إير» للعملاء، الأمر الذى ترفضه الأخيرة بدعوى حرق الأسعار.



وقال المصدر لـ«المال» إن “يونيون إير جروب” أوقفت منذ نوفمبر الماضى توريد أى منتجات جديدة إلى الشركة، لبيعها على الموقع الإلكترونى.



ولم يتسن لـ«المال» الحصول على تعقيب محمد فتحى رئيس مجلس إدارة يونيون إير جروب حتى مثول الجريدة للطبع.



وأضاف أحد ممثلى خدمة عملاء «يونيون إير» أن الشركة تستهدف من وراء منع التعامل مع منصتى «جوميا» و«سوق» الى التأكيد على حق العميل فى تفعيل شهادة الضمان على الأجهزة المشتراه، وتوافر جميع قطع غيار الأجهزة المنزلية والتكييفات فى متاجر الشركة.



يشار إلى «يونيون إير جروب» تمتلك أكثر من 50 فرعا على مستوى الجمهورية، وتستهدف طرح نسبة من أسهمها فى البورصة المصرية وإحدى الاسواق الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك بهدف دعم توسعاتها بالسوق المحلية.