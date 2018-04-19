إل جى: 200 مليون دولار صادراتنا خلال 2017

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محمود جمال



قال دون كواك، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "إل جي" مصر للإلكترونيات، إن الأخيرة حققت صادرات من مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، خلال العام الماضي، بلغت 200 مليون دولار تمثل نسبتها 70%.



وأوضح كواك، أن منتجات "إل جي" يتم تصديرها من 10 إلى 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق مزيد من العوائد التصديرية.