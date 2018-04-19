الوزراء يوضح حقيقة بيع شركات قطاع الأعمال العام

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود نيه لبيع شركات قطاع الأعمال العام مثلما يشيع البعض.

وقال المركز -فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق نقلاً عن وزارة قطاع الأعمال العام- إن تلك الأنباء غير دقيقة، ولا توجد نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة المواطنين من أي صفحات تحمل اسم الوزير الدكتور خالد بدوي، أو صورته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)، مشددةً على عدم وجود أي صفحة رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنتشرة صفحات مزيفة.

وطالبت عدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، وضرورة عدم استيفاء أي معلومات منها، على أن يتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف ورائها.