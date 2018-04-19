EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الوزراء يوضح حقيقة بيع شركات قطاع الأعمال العام
الخميس 19 أبريل 2018 01:06 م
مجلس الوزراء
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الوزراء يوافق على تعديل المخطط التفصيلي لتاج سيتي
مجلس الوزراء يقر قواعد السيطرة على سوق المال
مجلس الوزراء
أحمد الدسوقى
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود نيه لبيع شركات قطاع الأعمال العام مثلما يشيع البعض.
وقال المركز -فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق نقلاً عن وزارة قطاع الأعمال العام- إن تلك الأنباء غير دقيقة، ولا توجد نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
وفي سياق متصل، حذرت الوزارة المواطنين من أي صفحات تحمل اسم الوزير الدكتور خالد بدوي، أو صورته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)، مشددةً على عدم وجود أي صفحة رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنتشرة صفحات مزيفة.
وطالبت عدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، وضرورة عدم استيفاء أي معلومات منها، على أن يتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف ورائها.
رئيس الوزراء
مجلس الوزراء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا