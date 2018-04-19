من استعادة هيبة الدولة.. إلى نشر منظومة عدل اجتماعى

شريف عطية

وقفة ضرورية أو ربما استراحة محارب بين فترتين رئاسيتين، لتقييم أهم محصلات أولاهما.. وفى استكشاف الأكثر إلحاحاً للتحقق فى السنوات الأربع المقبلة، أين كنا وكيف.. وإلى أى هدف نصبو إليه، إذ لو كان للمصريين أن يختاروا الوصف الأكثر مناسبة للفترة الرئاسية -2014 2018، لما وجدوا أشمل قولاً من «استعادة هيبة الدولة»، ذلك من بعد ثلاث سنوات عمت الفوضى البلاد بشكل لا مثيل له حتى فى أشد حقبات الانحطاط، سبقتها ثلاثة عقود اتسمت بكوارث ما يسمى «شخصنة الحكم».. كانعاس مغلوط لاغتيال «الرئيس» فى أكتوبر 1981.. نتيجة لاحتقانات متراكمة نشأت عن متغيرات مفاجئة لما سميت سياسة «الصدمات الكهربائية» فى كل من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحزبية.. وما يتصل بتعقيدات الحرب والسلام فى المنطقة، ما أدى إلى انفلات السيطرة على كل من أوضاع مصر الداخلية وتحركاتها الخارجية (..)، وحيث عجزت مؤسسات الدولة عن ملاحقة السرعات المتفاوتة بينها وبين الآتين لاختراقها عبر الحدود ومن وراء البحر.. طوال أربعة عقود كان من الطبيعى أن تنتهى فى العام 2011، والدولة أشبه بغربال مهترئ من فرط ثقوبه.. سرعان ما تشظّى لمجرد دفعة أصبع لآحاد الناس مجهولى الهوية السياسية.



إلى ذلك، فإن قدرة الدورة الرئاسية المنتهية 2018 على استعادة هيبة الدولة واستقرارها (النسبي) فى هذا الزمن القياسى.. يعتبر بلا مبالغة من قبيل معجزات أولى العزم، شعباً وقيادة، لا تكتمل فاعلياتها دون البناء المتصل على مداميكها الناشئة خلال الدورة الرئاسية حتى 2022، سواء من النواحى الدستورية أو الحزبية أو فى المجالات التنفيذية المختلفة (..)، الأمر الذى تتطلع لتحقيقه الجماهير يحدوها فى ذلك الثقة بالنفس المتولدة عن نجاحات لا يصنعها غير النجاح.. على الصعيدين الداخلى والخارجى، كذلك من واقع مؤشرات مبشرة بالأمل Hopeful signes (..)، ذلك على النحو الذى تدل عليها قراءة أرقام الموازنة الأخيرة، ناهيك عن التقدم المرتجى فى فلسفة التعليم وفى مجال التأمين الصحى.. إلخ، كما من المفترض أن تشهد الفترة الرئاسية الثانية.. تفعيل أدوات قوى مصر الناعمة، فى الثقافة والفنون والإعلام والصحافة- كضرورة لا غنى عنها للارتقاء المجتمعى.. ولصورة مصر الخارجية، وعلى أن توكل مباشرة مسئولياتها إلى من ينتمون إليها بالفعل، وليس لمن على هوامشها، ما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى العالم الافتراضى للفيسبوك ومشتقاته.



ما سبق غيض من فيض لمسيرة مصرية عبر نحو نصف قرن، على مؤسسة الرئاسة قيادة العمل الوطنى لمعالجة سلبياتها.. وللبناء على إيجابياتها، ربما على غرار إنجازات تحققت من خلالها الفترة من 1971 - 1973، قبل أن تنضب عنها مكاتبها السياسية والفنية، إذ لعل فى إحيائها- كما الحال اليوم- مع سرعة تفعيل المجالس الاستشارية بأماناتها التنفيذية، أن تؤكد على ما تحقق فى السنوات السابقة من استعادة هيبة الدولة واستقرارها، ومنها إلى السعى فى السنوات القادمة نحو نشر منظومة عدل اجتماعى- كهدف تال- تشمل جميع المصريين.