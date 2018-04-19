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اتصالات وتكنولوجيا
LG تبدأ الترويج لمصر كمقصد جاذب للاستثمارات الأجنبية
الخميس 19 أبريل 2018 12:41 م
lg
أخر الأخبار
lg
محمود جمال
أطلقت شركة "إل جي مصر" للإلكترونيات، حملة إعلانية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للترويج لمصر كمقصد عالمي جاذب للاستثمارات الأجنبية.
ومن خلال الحملة، يسلط دون كواك رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، الضوء على محورية السوق المصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توافر فرص واعدة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتوافر الأيدي العاملة المدربة وزيادة عدد المستهلكين.
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