LG تبدأ الترويج لمصر كمقصد جاذب للاستثمارات الأجنبية

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محمود جمال



أطلقت شركة "إل جي مصر" للإلكترونيات، حملة إعلانية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للترويج لمصر كمقصد عالمي جاذب للاستثمارات الأجنبية.



ومن خلال الحملة، يسلط دون كواك رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، الضوء على محورية السوق المصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توافر فرص واعدة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتوافر الأيدي العاملة المدربة وزيادة عدد المستهلكين.