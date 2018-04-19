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طاقة
لأول مرة منذ 2014.. البترول يتجاوز 74 دولارًا للبرميل
الخميس 19 أبريل 2018 12:31 م
سعر برميل النفط
أخر الأخبار
سعر برميل النفط
خالد بدر الدين
قفزت أسعار البترول بحوالي 1% خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس في بورصة لندن ليجاوز 74.1 دولار للبرميل لعقود خام القياس العالمي مزيج برنت وأكثر من 69 دولارًا لبرميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لتسجل أعلى مستوى منذ حوالى 4 سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول كسبت أمس حوالي 3% بدعم من هبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن أشارت مصادر إلى أن السعودية تريد أن ترى سعرًا للخام قرب 100 دولار للبرميل.
كانت ثلاثة مصادر بصناعة النفط أكدت إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق اقترب من تحقيقه.
ولقيت أسعار النفط دعما من هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية من الخام والوقود الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التى جاء فيها أن مخزونات النفط تراجعت بحوالى 1.1 مليون برميل كنتيجة لهبوط قدره 1.3 مليون برميل في صافي واردات الخام.
وانتعشت أيضا أسعار البترول هذا الأسبوع حتى الآن بفضل توقعات بأن التخفيضات الإنتاجية لأوبك ستستمر. وتقلص المنظمة ومنتجون رئيسيون آخرون، من بينهم روسيا، انتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير من العام الماضى وتعهدوا بمواصلة التخفيضات حتى نهاية العام الحالي.
كما يتلقى النفط دعما من اعتقاد بين المستثمرين بأن التوترات في الشرق الأوسط ولاسييما في سوريا ومع إيران قد تؤدي إلى تعطيلات للإمدادات بالإضافة إلى هبوط الإنتاج في فنزويلا التي تواجه أزمة اقتصادية قاسية.
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