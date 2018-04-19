رقابة لاحقة على منشورات شركات التأمين

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية





مروةعبد البى



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، فرض رقابة لاحقة على جميع المنشورات الدعائية المرتبطة بقطاع التأمين، فى خطوة تستهدف محاصرة عمليات التلاعب المحتملة، أو الغش من العملاء.



قال رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة كانت تكتفى بالرقابة السابقة على جميع المنشورات الدعائية والترويجية التى تصدرها شركات التأمين، أو الوساطة، التى تستهدف منها جذب المزيد من العملاء.



وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الرقابة السابقة لم تكف لضبط إيقاع السوق، والتأكد من تنفيذ وعود البرامج الدعائية.

