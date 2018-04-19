خطيب وعلمى استشاري مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر

قطار المونوريل

■ المشاركة فى تقييم عروض المقاولين.. ومواصلة العمل بعد الترسية لصالح النقل والإسكان



مدحت إسماعيل



اختارت اللجنة العليا المشكلة من وزارتى الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، مكتب خطيب وعلمى، الأثنين الماضى، لتولى الأعمال الاستشارية، وإعداد مواصفات كراسة شروط مشروع قطار مونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة –6 أكتوبر» إضافة إلى المشاركة فى تقييم عروض شركات المقاولات، المختارة للتنفيذ، وذلك بعد منافسة مع 10 مكاتب عالمية.



قال مصدر مطلع لـ«المال»، إن المكتب اللبنانى حصل على أعلى تقييم فى العرضين المالى والفنى، وأسهمت خبرته الكبيرة فى إعداد كراسات شروط مثل تلك المشروعات فى اختياره، إضافة إلى أن عرضه تضمن أليات واضحة ودقيقة فى تقييم عروض شركات المقاولات الكبرى.



وأشار إلى إن المكتب سيقوم بإعداد الكراسة خلال فترة لن تزيد عن 45 يوما، موضحا أن المناقصة الخاصة بأعمال تنفيذ «المورنوريل» ستكون منفصلة عن مشروع القطار السريع الذى يربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة، والمقرر طرحها مطلع يونيو المقبل، أولا.



كانت اللجنة العليا، قد أعلنت مطلع مارس الماضى، تأهيل 6 تحالفات من شركات مقاولات عالمية، فى مناقصة مشتركة للتأهيل، لتنفيذ مونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة –6 أكتوبر»، بخلاف 10 تحالفات أخرى للقطار السريع، وتتضمن الشروط جذب تمويل خارجى يغطى تكاليف المشروعين.



وكانت «المـال» كشفت مطلع الشهر الجارى عن اختيار مكتبى «سيسترا» الفرنسى، و«إيكوم» الأمريكى، لتولى الاستشارات الخاصة بمشروع القطاع السريع «العين السخنة – العلمين الجديدة».



و«المونوريل» عبارة عن خط نقل سريع، يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بطول 35 كيلو متراً فى مرحلته الأولى، وتبلغ سعته القصوى مليون راكب يومياً تقريباً، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.



وقال المصدر لـ«المال»، إن مكتب «خطيب وعلمى» سيقدم الاستشارات الفنية للجنة الحكومية التى يترأسها وزيرى النقل والإسكان، بدءاً من طرح كراسة الشروط، مروراً بتقييم العروض الفنية والمالية للشركات المتنافسة، مضيفاً أنه سيتم الاستعانة بالمكتب كاستشارى للنقل والإسكان، عقب ترسية المشروع على التحالف الفائز، مضيفا ان المكتب يتعاون مع شركتين من الباطن إحداها أسبانية، وأخرى لبنانية.



يشار إلى أن «خطيب وعلمى»، اللبنانية، شركة هندسية عالمية تعمل فى مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية، وإدارة المشروعات، ويبلغ عدد فروعها 32 فرعاً خارجياً على مستوى العالم، بعدد موظفين يتجاوز 5000 موظف.



ويصل عدد محطات خط المونوريل فى مرحلته الأولى، إلى 10، هى: المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر، وجامع الحصرى، وأكتوبر الجديدة، إضافة إلى ميدان جهينة، وزايد، وهايبر، فضلاً عن - طريق إسكندرية الصحراوى، والمنصورية، والطريق الدائرى، وجامعة الدول العربية.