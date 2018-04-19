بالأسماء.. وزير الزراعة يصدر قرارات بتعيين 42 عضوا بالجمعيات التعاونية

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد

الصاوي أحمد



أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 39 قرارًا وزاريًا بتعيين 42 عضوًا بمجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية.



وقرر وزير الزراعة، تعيين حشمت وزيري أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الزيتية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 471 لسنة 2018، وتعيين محمد أمين راشد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض.



وأصدر البنا، القرار الوزاري رقم 473 لسنة 2018 بتعيين كلٍ من "إبراهيم عبدالواحد رسلان، وأيمن شعيب، ومحمد علاء الدين عبدالفتاح موسى، ومحمد حمدي الطحان"، أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي للدورة 2018/2023.



وقرر وزير الزراعة، تعيين محمد محمود الصغير الشايب، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي المحاصيل الزيتية، وعبداللطيف محمود حسن مصطفى عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب، ومحروس أحمد عبدالدايم، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ومحمد محمد فرج عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس، ومحمد جمال الدين إسماعيل أحمد أبوكريشة، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البصل والثوم.



وقرر البنا، تعيين شحاتة محمود أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي بنجر السكر، ورزق أبوبكر عبدالمقصود، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للمحاصيل الحقلية بالمنوفية، ومحمد حلمي أبوزيد بلال، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالمنوفية، وكامل رمضان كامل عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالبحيرة، وفريد أحمد زكي الساخي، عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالبحيرة، وسامي إبراهيم أحمد عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالدقهلية، وصابر السيد عبدالغفار علام عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية بالدقهلية، وفريد محمد الشربيني عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالدقهلية.



وأصدر الوزير، القرار رقم 487 بتعيين عبدالفتاح محمود شوارة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالغربية، والقرار رقم 488 بتعيين حسن السيد يوسف محمد منصور عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالقليوبية، والقرار 489 لسنة 2018 بتعيين محمد أبوالعيد حسن سليمان عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمنيا، والقرار رقم 490 بتعيين فراج أبوصوفة محمد حسن عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بسوهاج.



كما أصدر، القرار الوزاري رقم 491 بتعيين محمد زايد عباس أمين عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض ببني سويف، والقرار 492 بتعيين أشرف عبد القوي شيلابي عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالفيوم، والقرار 493 لسنة 2018 بتعيين حمدين رشيدي حمدين عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالأقصر، والقرار 494 لسنة 2018 بتعيين حسن خليفة حميدة عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بأسوان.



وقرر البنا، تعيين أبو المعارف عبدالمجيد أحمد عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بقنا، ومحمود أمين مدبولي الطحان عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالقاهرة، وأحمد السيد أحمد جودة عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بكفر الشيخ، وأشرف شحاتة محمد الخولي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالشرقية، وعزالدين أنور شحات علي عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القصب بأسوان.



وأصدر وزير الزراعة، القرار رقم 500 لسنة 2018 بتعيين محمد خلف محمود محمد عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق القصب بقنا، والقرار 501 لسنة 2018 بتعيين عربي إسماعيل خليفة عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بقنا، والقرار رقم 502 لسنة 2018 بتعيين أحمد علي محمد علي عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالمنيا، والقرار رقم 503 لسنة 2018 بتعيين إيهاب كمال سيد سعيد عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالفيوم، والقرار 504 لسنة 2018 بتعيين أمين عطية بدر عطية عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بالشرقية.



وشمل القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2018 تعيين ياسر فؤاد السيد علي سعدة عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية بكفر الشيخ، والقرار 506 بتعيين شريف فتحي صادق البوشي عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالغربية، والقرار 507 بتعيين طه عبدالعزيز طه مرسي عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية ببني سويف، والقرار 508 بتعيين السعيد طلخان محمد الشيخ عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية، والقرار 509 بتعيين علي علي أبو العطا موسى عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البنجر بالدقهلية.​